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18 июня 2026, 15:33 Читати українською

Инфляция в Украине замедлилась: в НБУ прогнозируют ускорение в конце года

В мае 2026 года потребительская инфляция в Украине замедлилась до 8,2% в годовом исчислении (г/г) под влиянием сезонных факторов. В то же время базовая инфляция продемонстрировала ускорение — до 7,9% г/г. По данным НБУ, оба показателя оказались несколько выше траектории апрельского прогноза. Главной причиной стали сильные вторичные эффекты от стремительного подорожания энергоносителей в предыдущие месяцы.

Инфляция в Украине замедлилась: в НБУ прогнозируют ускорение в конце года

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Что сдерживает и подталкивает цены

Снижению общего показателя инфляции в мае поспособствовал рост предложения сырых продуктов питания. Этот фактор будет ограничивать ценовое давление и в ближайшие месяцы.

Однако НБУ выделяет ряд факторов, продолжающих оказывать давление на расходы бизнеса:

  • Удорожание энергоносителей и ослабление курса гривны в предыдущие периоды.
  • Дальнейший рост заработных плат, обусловленный дефицитом кадров на рынке труда.

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Прогноз НБУ

Нацбанк прогнозирует, что в ближайшие месяцы инфляция будет находиться около текущего уровня. В конце года ожидается ее ускорение.

Впрочем, уже в 2027 году инфляция должна вернуться к стойкому замедлению. Этому будут способствовать стабилизация цен на энергоносители, наращивание объемов урожаев и монетарная политика самого НБУ.

Ключевые риски: фактор войны и Ближний Восток

Главным риском украинской экономики и ценовой динамики остается российская агрессия. В последние месяцы враг усилил атаки на производственные мощности, логистику и энергетическую инфраструктуру в промышленных регионах. Это создает угрозу новых разрушений, что ограничивает экономическую активность и увеличивает издержки предприятий.

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Среди других военных рисков регулятор выделяет:

  • Возникновение дополнительных бюджетных потребностей на оборону и восстановление, которое будет оказывать давление на внутренний спрос и импорт.
  • Углубление дефицита рабочей силы из-за негативных миграционных тенденций, что заставляет бизнес повышать зарплаты.

Весомым стабилизирующим фактором для Украины стало снижение мировых цен на нефть, фиксируемое на фоне дипломатического урегулирования конфликта на Ближнем Востоке. Это поможет снизить расходы страны на импорт энергоносителей и ограничит дальнейшее развертывание инфляционных процессов.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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