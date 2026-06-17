На выплаты военным до конца года может не хватить 365 млрд грн — Счетная палата

До конца 2026 г. Украине может потребоваться масштабный дополнительный финансовый ресурс для обеспечения денежного содержания военнослужащих. Об этом сообщила народный депутат Ольга Василевская-Смаглюк в своем Telegram-канале, ссылаясь на официальные выводы Счетной палаты.

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В отчете контролирующего органа о выполнении государственного бюджета за первый квартал 2026 года отмечается серьезный дефицит заложенных на этот год оборонных расходов.

«По оценке Счетной палаты, фактическая потребность в расходах на денежное довольствие военнослужащих до конца года на 365,6 млрд грн больше, чем запланировано на 2026 год, что повлечет необходимость поиска дополнительного ресурса для обеспечения этих выплат», — цитирует документ Василевская-Смаглюк.

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В то же время аудиторы зафиксировали, что расходы на денежное довольствие военных уже существенно выросли — показатель первого квартала этого года на 17,9% превышает аналогичный период прошлого года.

По словам Василевской-Смаглюк, текущие расчеты фактически означают, что правительству придется искать новые источники финансирования, а Верховной Раде ближе к концу года снова возвращаться к пересмотру и внесению изменений в закон о государственном бюджете.

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Напомним

«Минфин» писал, что Министерство обороны Украины объявило о запуске реформы военной службы. Первый этап изменений предполагает новые условия контрактов, определение четких сроков службы, а также повышенные выплаты военнослужащим боевых подразделений.