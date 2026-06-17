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17 июня 2026, 11:33 Читати українською

BlackRock запустила новый биткоин-ETF, аналитики ожидают падения BTC до $50 000: что нового

Главное на рынке криптовалют.

BlackRock запустила новый биткоин-ETF, аналитики ожидают падения BTC до $50 000: что нового
Фото: pixabay

BlackRock запустила новый биткоин-ETF с покрытыми колл-опционами для генерации ежемесячного дохода

Инвестиционная компания BlackRock расширяет линейку своих криптопродуктов. На американскую биржу Nasdaq был выведен новый фонд — iShares Bitcoin Premium Income ETF (тикер BITA). Особенность этого инструмента заключается в том, что он объединяет прямую экспозицию на спотовую цену первой криптовалюты с активной стратегией продаж покрытых кол-опционов (covered calls).

Согласно описанию продукта, BITA разработан для инвесторов, стремящихся получать регулярный ежемесячный доход, сохраняя при этом участие в восходящем тренде биткоина, но с потенциально более низким уровнем волатильности по сравнению с чистым активом.

Для реализации заявленной стратегии портфель BITA состоит непосредственно из физического биткоина, а также акций флагманского спотового фонда BlackRock — iShares Bitcoin Trust (IBIT).

Дополнительная доходность генерируется следующим образом:

Фонд осуществляет активную продажу кол-опционов, где базовым активом выступают преимущественно акции IBIT, а в отдельных случаях — более широкие индексы биткоин-ETP.

Целевой ориентир для позиций с покрытыми цепями установлен на уровне 25−35% от общего объема активов под управлением.

Ключевые характеристики BITA:

  • Комиссия по управлению (Management Fee) составляет 0,65% годовых.
  • Бенчмарк рынка — CME CF Bitcoin Reference Rate.
  • Надежность и хранение активов обеспечивают Coinbase и BNY Mellon.

По состоянию на 15 июня 2026 г. объем чистых активов фонда составил $10 649 844, чистая стоимость активов (NAV) на одну акцию составляла $53,25, а в обращении находилось 200 000 акций. Данные по исторической доходности пока отсутствуют, поскольку продукт новый.

BlackRock рассматривает четыре базовых сценария работы BITA в отношении IBIT. Опционная стратегия фонда может смягчить убытки при падении биткоина и обеспечить лучшую доходность в условиях бокового или умеренно восходящего рынка. Однако в случае резкого ралли биткоина потенциал роста BITA может оказаться ограниченным.

В BlackRock отдельно предостерегают инвесторов: хотя продажа опционов дает регулярный денежный поток, фонд остается уязвимым к глубоким рыночным просадкам. В периоды экстремальной волатильности биткоина накопленных премий может оказаться недостаточно для полного покрытия капитального ущерба.

Месяц после листинга: объем торгов спотовыми HYPE-ETF приблизился к $900 млн

Новый сектор спотовых HYPE-ETF показывает уверенный старт. Только за первый месяц с момента запуска совокупный объем торгов этими инструментами вплотную приблизился к отметке в 900 миллионов долларов. При этом чистый приток капитала в фонды от ведущих эмитентов — 21Shares, Bitwise и Grayscale — совокупно составил $153 миллиона. Об этом сообщает Forklog.

Около 97% всех торговых комиссий Hyperliquid автоматически направляются в специализированный фонд поддержки. Такое решение создает постоянный механизм обратного выкупа (buyback) актива: чем выше активность пользователей на бирже, тем больше становится прямой рыночный спрос на токен HYPE.

Кроме того, инвесторов привлекает возможность пассивного заработка. Все три действующих ETF-фонда поддерживают стейкинговую функцию, предлагая базовую доходность на уровне 2,25% годовых.

В смарт-контрактах для стейкинга уже заблокировано 434 миллиона HYPE. Этот объем составляет рекордные 45% всего доступного рыночного предложения токена, что существенно снижает давление продавцов на открытом рынке.

Косвенным драйвером для роста криптоэкосистемы стал недавний выход аэрокосмической компании SpaceX на традиционный фондовый рынок.

В день проведения IPO компании Илона Маска на децентрализованной платформе Hyperliquid зафиксировали аномальный всплеск ликвидности: суточный объем торгов бессрочным контрактом на акции SpaceX (тикер: SPCX) взлетел до $1,4 млрд. Этот дериватив мгновенно сгенерировал около 30% от всей активности внутри эко-IP.

На фоне высокой торговой активности и стабильного притока институционального капитала через ETF-структуры, токен HYPE удерживает прочные рыночные позиции и торгуется в районе $73,12.

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Wintermute: Текущее ралли крипторынка — только отскок, биткоин может упасть до $50 000

Аналитики маркетмейкера Wintermute считают текущее обновление криптовалютного рынка временным техническим отскоком. По их словам, индустрия перешла в фазу консолидации после недавнего масштабного падения, а полноценный разворот тренда невозможен без возврата крупного капитала.

Указывается, что институциональные инвесторы не спешат возвращаться на рынок. Спотовые биткоин-ETF фиксируют оттоки средств, выпуск стейблкоинов замедляется, а объем активов в цифровых инвестиционных продуктах (DAT) рухнул с $220 млрд до $140 млрд.

Предыдущий спад рынка (когда биткоин потерял 14% за неделю) был вызван не просто продажами крупных игроков, а ухудшением макроэкономических настроений из-за страха перед новой волной инфляции. В то же время текущее облегчение принесли стабильные данные по инфляции в США и деэскалации на Ближнем Востоке.

Эксперты заявили, что уровень чуть ниже $60 000 привлекателен для долгосрочных инвесторов, однако дно коррекции еще не сформировано. В Wintermute допускается повторное падение биткоина до $50 000 перед началом нового цикла роста.

Главным краткосрочным драйвером для рынка станет заседание ФРС США. Если регулятор смягчит риторику на фоне падения цен на нефть и замедления базовой инфляции, крипторынок получит поддержку. Если сигналы будут жесткими, восстановление быстро остановится.

На помент написания новости цена биткоина составляет 65 460. За сутки актив потерял 1,25%, но за неделю вырос на 6%.

Coinbase и AWS запустили протокол x402 для монетизации ИИ-трафика

Криптобиржа Coinbase в сотрудничестве с Amazon Web Services (AWS) интегрировала открытый платежный протокол x402. Решения, работающие через сервисы AWS CloudFront и AWS WAF, позволяют вебиздателям и поставщикам API принимать автоматические платежи от ИИ-агентов. По оценкам компаний, это может охватить около четверти всего интернета.

На старте поддерживается стейблкоин USDC в сети Base, однако архитектура протокола позволяет подключать другие блокчейны, криптоактивы и традиционные фиатные системы. Кроме оплаты за отдельный запрос, доступны микроплатежи, подписки и оплата по факту использования.

Ранее владельцы сайтов обычно блокировали ботов искусственного интеллекта или предоставляли им бесплатный доступ. Теперь ИИ-агенты становятся полноценными плательщиками. Сервисы AWS позволяют идентифицировать ИИ-агент и проверить его платежеспособность еще до передачи контента.

После запуска Coinbase передала x402 под управление специального фонда в составе Linux Foundation. В основатели фонда также вошли AWS и более 20 других компаний из технологического и финансового секторов.

Для расширения экосистемы Coinbase дополнительно представила два каталога: x402 Bazaar (каталог сервисов с поддержкой протокола) и Agentic Market (база проверенных сервисов для ИИ-приложений). Интеграция позволяет владельцам ресурсов монетизировать ИИ-трафик «из коробки», без изменения существующей инфраструктуры.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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