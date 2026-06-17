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17 июня 2026, 11:50 Читати українською

На G7 ищут выход из зависимости от китайских редкоземов

В финальный день саммита G7 в Эвиане лидеры семерки обсуждают болезненную тему — редкоземельные металлы и другие стратегические минералы, без которых невозможны энергетика, оборона и технологический сектор. Председательствующая на саммите Франция добивается совместного заявления с конкретными шагами по снижению зависимости Запада от Китая. Об этом сообщает агентство Reuters.

В финальный день саммита G7 в Эвиане лидеры семерки обсуждают болезненную тему — редкоземельные металлы и другие стратегические минералы, без которых невозможны энергетика, оборона и технологический сектор.

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Напомним, что в 2025 году Китай ввел ограничения на экспорт магнитов из редкоземельных металлов и некоторые отрасли оказались на грани остановки. Это проявило критическую уязвимость: мероприятие годами позволяло Пекину доминировать в добыче и переработке материалов, без которых не производятся электромобили, ветровые турбины, оружие и микрочипы.

К тому же Китай также ограничил экспорт в ЕС вольфрама и сурьмы.

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Что обсуждается на G7 по Китаю

Среди возможных мер сейчас на столе переговоров:

  • ценовая поддержка европейских производителей высокотехнологичной аппаратуры и сверхточных приборов;
  • единые рыночные стандарты закупок;
  • субсидии и гарантированные закупки;
  • механизмы масштабирования частных инвестиций в добычу за пределами Китая

США в начале 2026 года предлагали создать торговый блок для пополнения запасов критических минералов, но страны G7 не пришли к согласию относительно его формата — особенно с учетом принципа Дональда Трампа «Америка превыше всего».

Параллельно G7 обсуждает глобальные экономические дисбалансы. Франция формулирует эту проблему следующим образом: Китай производит слишком много, США потребляют слишком много, Европа инвестирует маловато. Торговый дефицит ЕС с Китаем в 2025 году достиг рекордных €360 млрд. Аналитики предупреждают о «втором китайском шоке»: если в 2000-х Пекин захватил рынки дешевых товаров, то теперь он агрессивно двигается в секторы с высокой добавленной стоимостью — электромобили, солнечные панели, телекоммуникации.

Завтра лидеры ЕС будут отдельно обсуждать усиление торговых защитных мер против китайского импорта.

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Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пишет на темы: цифровые технологии, блокчейн, AI, криптовалюты и регуляции на финансовых рынках.
Источник: Минфин
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