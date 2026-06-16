Конец тарифным войнам: Европарламент ратифицировал торговое соглашение с США

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Что предполагает сделка

Договоренность, достигнутая в июле 2025 года, строится на взаимных уступках. ЕС отменяет импортные пошлины на американские промышленные товары и предоставляет льготный доступ американской сельскохозяйственной продукции.

США со своей стороны устанавливают пошлину в размере 15% на большинство европейских товаров. Также продлен беспошлинный импорт американских омаров — мини-соглашение, заключенное еще в первый президентский срок Трампа по его личной инициативе.

Соглашение действует до конца 2029 года и содержит механизмы защиты: ЕС в одностороннем порядке может приостановить уступки, если США нарушат условия Тернберри.

Почему с ратификацией затянули и остаются нерешенными

Несмотря на то, что рамочное соглашение было подписано почти 11 месяцев назад, ЕС до сих пор не принял законодательство для его имплементации. Трамп потерял терпение: в мае он пригрозил ввести «значительно более высокие» пошлины, если Брюссель не выполнит обязательства до 4 июля. Голосование во вторник фактически устраняет эту угрозу.

Ратификация не означает полного примирения. Во-первых, США еще должны возобновить 15-процентные пошлины на европейские товары: после того, как в феврале Верховный суд отменил глобальные тарифы Трампа, действует временный режим в 10%, истекающий 24 июля. Во-вторых, соглашение не охватывает металлические изделия (бытовая техника, столовые приборы и т. п. ) и ЕС ожидает от Вашингтона снижения пошлин на них до конца года.

В-третьих, уже в понедельник Трамп пригрозил ввести 100-процентные пошлины на французское вино, если Париж не отменит цифровой налог на американские ИТ-компании.

Можно ожидать, что торговое напряжение между двумя берегами Атлантики еще не исчезло окончательно.

Напомним

Несколько дней назад США отметили, что планируют ввести новые пошлины до 12,5% на импорт из 60 стран. Администрация Дональда Трампа предложила пошлины в размере 10% и 12,5% на импорт из 60 стран, не сумевших ограничить торговлю товарами, изготовленными с использованием принудительного труда.