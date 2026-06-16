ИИ как оправдание: ІТ-гиганты массово увольняют работников

Мировые технологические компании все чаще связывают массовые увольнения с развитием искусственного интеллекта, хотя их доходы остаются высокими. Об этом сообщает агентство Liga.net , ссылаясь на данные платформы TrueUp.

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ИИ как удобный повод для сокращения затрат

С начала 2026 года в отрасли зафиксировано 363 волны сокращений, коснувшихся почти 150 тысяч работников. Ежедневно работу теряют около 974 специалистов, это на 44% больше показателей в прошлом году. В мае уровень увольнений достиг максимума за два последних года, а искусственный интеллект стал самым частым объяснением таких решений со стороны топ-менеджмента.

Однако эксперты ставят под сомнение прямую связь между внедрением нейросетей и сокращениями. Основатель Block Джек Дорси признал, что его компания слишком агрессивно нанимала персонал во время пандемии, и сейчас исправляет эти ошибки.

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Инвестор Марк Андриссен отметил, что многие крупные игроки рынка имеют раздутые штаты, а искусственный интеллект служит удобным аргументом для объяснения инвесторам политики экономии. Компании используют технологический тренд, чтобы скрыть последствия ошибочного кадрового планирования предыдущих лет.

Рост капитализации на фоне кадровых сокращений

Парадоксально, но компании, специализирующиеся на ИИ, стремительно наращивают рыночную стоимость. Производитель чипов Cerebras Systems после выхода на IPO достиг отметки в 67 миллиардов долларов, а Anthropic и OpenAI приближаются к стоимости в один триллион долларов каждая. Рост акций на фоне ИИ оптимизма стал основным двигателем мирового богатства, увеличив количество миллионеров почти на два миллиона.

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Между тем корпорации пытаются адаптировать бизнес-процессы к новым реалиям:

YouTube обновляет систему маркировки контента;

Spotify вводит верификацию подлинности артистов;

Google и Sony работают над защитой авторских прав;

Amazon планирует применять ИИ для ускорения создания кинопродукции, несмотря на протесты Голливуда.

В Украине ситуация выглядит иначе: коммерческая привлекательность ИИ для рядовых граждан до сих пор остается низкой, хотя государство активно внедряет новые решения, например «Дія.AI» и тренировки больших языковых моделей на основе архивных данных.