ИИ как оправдание: ІТ-гиганты массово увольняют работников

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Аирдропы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

16 июня 2026, 12:00 Читати українською

ИИ как оправдание: ІТ-гиганты массово увольняют работников

Мировые технологические компании все чаще связывают массовые увольнения с развитием искусственного интеллекта, хотя их доходы остаются высокими. Об этом сообщает агентство Liga.net, ссылаясь на данные платформы TrueUp.

Мировые технологические компании все чаще связывают массовые увольнения с развитием искусственного интеллекта, хотя их доходы остаются высокими.

▶ Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

ИИ как удобный повод для сокращения затрат

С начала 2026 года в отрасли зафиксировано 363 волны сокращений, коснувшихся почти 150 тысяч работников. Ежедневно работу теряют около 974 специалистов, это на 44% больше показателей в прошлом году. В мае уровень увольнений достиг максимума за два последних года, а искусственный интеллект стал самым частым объяснением таких решений со стороны топ-менеджмента.

Однако эксперты ставят под сомнение прямую связь между внедрением нейросетей и сокращениями. Основатель Block Джек Дорси признал, что его компания слишком агрессивно нанимала персонал во время пандемии, и сейчас исправляет эти ошибки.

Читайте также: ИИ заменяет людей: компания Джека Дорси Block увольняет 40% персонала

Инвестор Марк Андриссен отметил, что многие крупные игроки рынка имеют раздутые штаты, а искусственный интеллект служит удобным аргументом для объяснения инвесторам политики экономии. Компании используют технологический тренд, чтобы скрыть последствия ошибочного кадрового планирования предыдущих лет.

Рост капитализации на фоне кадровых сокращений

Парадоксально, но компании, специализирующиеся на ИИ, стремительно наращивают рыночную стоимость. Производитель чипов Cerebras Systems после выхода на IPO достиг отметки в 67 миллиардов долларов, а Anthropic и OpenAI приближаются к стоимости в один триллион долларов каждая. Рост акций на фоне ИИ оптимизма стал основным двигателем мирового богатства, увеличив количество миллионеров почти на два миллиона.

Читайте на «Цензор.НЕТ»: Глава OpenAI усомнился, что ИИ приведет к «апокалипсису на рынке труда»

Между тем корпорации пытаются адаптировать бизнес-процессы к новым реалиям:

  • YouTube обновляет систему маркировки контента;
  • Spotify вводит верификацию подлинности артистов;
  • Google и Sony работают над защитой авторских прав;
  • Amazon планирует применять ИИ для ускорения создания кинопродукции, несмотря на протесты Голливуда.

В Украине ситуация выглядит иначе: коммерческая привлекательность ИИ для рядовых граждан до сих пор остается низкой, хотя государство активно внедряет новые решения, например «Дія.AI» и тренировки больших языковых моделей на основе архивных данных.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает ololo trololo и 34 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами