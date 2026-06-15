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15 июня 2026, 18:14 Читати українською

Соглашение по Ирану подписано, но дешевого топлива в ближайшее время не ждите

В воскресенье США и Иран заключили соглашение о прекращении огня и возобновлении судоходства через Ормузский пролив. Нефтяные рынки отреагировали понижением: в понедельник Brent упал на до $83,89 за баррель, американский WTI — на до $80,85. Но энергетические эксперты предупреждают: не стоит ожидать скорейшего возвращения к довоенным ценам. Об этом сообщает сайт Euro News.

В воскресенье США и Иран заключили соглашение о прекращении огня и возобновлении судоходства через Ормузский пролив.

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Почему восстановление займет месяцы

До начала войны через Ормузский пролив проходило около пятой части мировых поставок нефти и нефтепродуктов. Более трех месяцев танкеры были заблокированы в Персидском заливе, и даже после открытия пролива их движение не возобновится мгновенно.

«Нужно время, чтобы люди почувствовали себя в безопасности и заработало страхование. Особенно для того чтобы специалисты вернулись на места и перезапустили активы», — объясняет Дэниел Эванс, глобальный руководитель отдела исследований топлива и переработки S&P Global Energy.

Логистическая цепь будет восстанавливаться постепенно. Сначала заблокированные танкеры должны выйти из пролива, затем новые суда зайдут, загрузятся и отправятся в места назначения. Танкеры двигаются медленно: от погрузки до доставки сырой нефти на НПЗ и дальше до потребителя проходят месяцы.

К тому же часть производителей на Ближнем Востоке остановила скважины, когда переполнились хранилища, а их перезапуск — процесс не быстрый.

Кто восстановится первым, а кто последним

Саудовская Аравия и ОАЭ имеют альтернативные трубопроводы и маршруты в обход пролива, поэтому они смогут возобновить поставки относительно быстро. Совершенно другая картина в Ираке.

«Ирак столкнулся со значительно большим объемом остановленной добычи, а его месторождения более сложны в эксплуатации. Вполне возможно, что полное восстановление займет около года», — отмечает Алан Гелдер, старший вице-президент Wood Mackenzie.

Даже несмотря на падение в понедельник, нефть стоит значительно дороже, чем до начала войны: тогда Brent торговался примерно на уровне $70 за баррель.

Инвестиции в энергетическую инфраструктуру, остановившиеся после закрытия пролива, не возобновятся мгновенно — результатов от них придется ждать годами. А производители не будут спешить перезапускать добычу, пока не убедятся, что перемирие устойчиво и продлится дольше, чем 30 или 60 дней.

«Мы еще не знаем, что именно означает „открытый пролив“ и с какой скоростью будут эвакуированы заблокированные суда», — заключает Дэниел Стернофф из Колумбийского университета.

Читайте также: США и Иран достигли мирного соглашения. Как реагирует рынок

Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пишет на темы: цифровые технологии, блокчейн, AI, криптовалюты и регуляции на финансовых рынках.
Источник: Минфин
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