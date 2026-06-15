Пенсии по 3 млн грн в год: названы депутаты и судьи с наибольшими выплатами

В настоящее время в Украине пенсии получают 913 действующих депутатов и судей. Это 14% от общего числа должностных лиц, подавших декларации за 2025 год. Самую большую пенсию среди депутатов задекларировал Василий Нимченко — 2,3 млн грн в год, тогда как рекорд среди судей принадлежит Виктору Школярову с почти 3 млн грн. Об этом говорится в данных Опендатабот.

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестицияхи финансах

Максимальная ежемесячная пенсия судьи достигла 249,9 тыс. грн. Несмотря на разницу в рекордных выплатах, медианная пенсия среди депутатов и судей почти одинакова — около 228 тыс. грн в год.

55 действующих депутатов и 858 судей указали в своих декларациях пенсионные выплаты. Это 14% от общего количества должностных лиц, подавших ежегодную декларацию за прошлый год.

Пенсии депутатов

Самую большую пенсию среди депутатов получил Василий Нимченко, который в прошлом был судьей Конституционного суда Украины. За год он задекларировал 2,3 млн грн пенсионных выплат: более 192 тыс. грн в месяц.

Второе место занял депутат и адвокат Михаил Новиков с пенсией 1,46 млн грн в год, или почти 122 тыс. грн ежемесячно. В прошлом он также работал судьей и имеет звание Заслуженного юриста Украины.

Третьим стал Андрей Кожемякин — многолетний народный депутат от «Батькивщины» и генерал-лейтенант. Его пенсия в прошлом году составила 973 тыс. грн в год и более 81 тыс. грн в месяц.

Читайте также: Гетманцев: Пенсии для 4 тысяч судей обходятся стране столько же, сколько для 120 тысяч учителей и медиков

Какие пенсии у судей

Однако рекорды депутатов выглядят скромно по сравнению с пенсиями отдельных судей. Абсолютным рекордсменом стал Виктор Школяров — судья Верховного суда Украины, который в прошлом году ушел в отставку. Годовая пенсия судьи составила почти 3 млн грн — в среднем 249,9 тыс. грн в месяц.

Второе место заняла также судья Верховного суда Украины Татьяна Жайворонок с пенсией 2,85 млн грн в год или 237,6 тыс. грн в месяц. Судья также ушла в отставку в прошлом году по собственному желанию. Третьим стал Степан Домусчи — 2,72 млн грн в год и более 226 тыс. грн ежемесячно. В прошлом году судья Пятого апелляционного административного суда ушел в отставку после 21 года службы.

Несмотря на разницу почти в 58 тысяч грн между максимальными выплатами, типичная пенсия среди депутатов и судей оказалась почти одинаковой.

Медианная пенсия среди депутатов составляет 229,6 тыс. грн в год, а среди судей — 227,1 тыс. грн. Это означает, что половина пенсионеров в каждой из групп получает больше этих сумм, а половина — меньше.

Читайте также: Гетманцев назвал топ-5 самых крупных спецпенсий

Средняя пенсия простого украинца

7 236 грн составляет в настоящее время средняя пенсия в Украине, что составляет ориентировочно 85 тысяч грн в год.

Стоит отметить, что, несмотря на то, что специальные пенсии для народных депутатов были отменены для новых получателей, часть действующих парламентариев продолжает получать высокие пенсионные выплаты.

Преимущественно речь идет о депутатах, которые приобрели право на спецпенсию еще до пенсионной реформы, сохранили ее благодаря судебным решениям или имеют дополнительные звания.

Поэтому даже среди действующего состава Верховной Рады есть парламентарии, которые одновременно получают депутатскую зарплату и пенсию в десятки или даже сотни тысяч гривен в месяц.

Как писал «Минфин», с 1 июля в Украине вступит в силу очередной этап пересмотра пенсионных выплат, который охватит несколько категорий пенсионеров. В Пенсионном фонде сообщают, что изменения связаны с обновлением прожиточного минимума и корректировкой надбавок, привязанных к этому показателю. Перерасчет проведут автоматически, без обращений в отделения