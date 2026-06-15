Пенсии по 3 млн грн в год: названы депутаты и судьи с наибольшими выплатами

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Аирдропы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

15 июня 2026, 11:18 Читати українською

Пенсии по 3 млн грн в год: названы депутаты и судьи с наибольшими выплатами

В настоящее время в Украине пенсии получают 913 действующих депутатов и судей. Это 14% от общего числа должностных лиц, подавших декларации за 2025 год. Самую большую пенсию среди депутатов задекларировал Василий Нимченко — 2,3 млн грн в год, тогда как рекорд среди судей принадлежит Виктору Школярову с почти 3 млн грн. Об этом говорится в данных Опендатабот.

В настоящее время в Украине пенсии получают 913 действующих депутатов и судей.

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестицияхи финансах

Максимальная ежемесячная пенсия судьи достигла 249,9 тыс. грн. Несмотря на разницу в рекордных выплатах, медианная пенсия среди депутатов и судей почти одинакова — около 228 тыс. грн в год.

55 действующих депутатов и 858 судей указали в своих декларациях пенсионные выплаты. Это 14% от общего количества должностных лиц, подавших ежегодную декларацию за прошлый год.

Пенсии депутатов

Самую большую пенсию среди депутатов получил Василий Нимченко, который в прошлом был судьей Конституционного суда Украины. За год он задекларировал 2,3 млн грн пенсионных выплат: более 192 тыс. грн в месяц.

Второе место занял депутат и адвокат Михаил Новиков с пенсией 1,46 млн грн в год, или почти 122 тыс. грн ежемесячно. В прошлом он также работал судьей и имеет звание Заслуженного юриста Украины.

Третьим стал Андрей Кожемякин — многолетний народный депутат от «Батькивщины» и генерал-лейтенант. Его пенсия в прошлом году составила 973 тыс. грн в год и более 81 тыс. грн в месяц.

Читайте также: Гетманцев: Пенсии для 4 тысяч судей обходятся стране столько же, сколько для 120 тысяч учителей и медиков

Какие пенсии у судей

Однако рекорды депутатов выглядят скромно по сравнению с пенсиями отдельных судей. Абсолютным рекордсменом стал Виктор Школяров — судья Верховного суда Украины, который в прошлом году ушел в отставку. Годовая пенсия судьи составила почти 3 млн грн — в среднем 249,9 тыс. грн в месяц.

Второе место заняла также судья Верховного суда Украины Татьяна Жайворонок с пенсией 2,85 млн грн в год или 237,6 тыс. грн в месяц. Судья также ушла в отставку в прошлом году по собственному желанию. Третьим стал Степан Домусчи — 2,72 млн грн в год и более 226 тыс. грн ежемесячно. В прошлом году судья Пятого апелляционного административного суда ушел в отставку после 21 года службы.

Несмотря на разницу почти в 58 тысяч грн между максимальными выплатами, типичная пенсия среди депутатов и судей оказалась почти одинаковой.

Медианная пенсия среди депутатов составляет 229,6 тыс. грн в год, а среди судей — 227,1 тыс. грн. Это означает, что половина пенсионеров в каждой из групп получает больше этих сумм, а половина — меньше.

Читайте также: Гетманцев назвал топ-5 самых крупных спецпенсий

Средняя пенсия простого украинца

7 236 грн составляет в настоящее время средняя пенсия в Украине, что составляет ориентировочно 85 тысяч грн в год.

Стоит отметить, что, несмотря на то, что специальные пенсии для народных депутатов были отменены для новых получателей, часть действующих парламентариев продолжает получать высокие пенсионные выплаты.

Преимущественно речь идет о депутатах, которые приобрели право на спецпенсию еще до пенсионной реформы, сохранили ее благодаря судебным решениям или имеют дополнительные звания.

Поэтому даже среди действующего состава Верховной Рады есть парламентарии, которые одновременно получают депутатскую зарплату и пенсию в десятки или даже сотни тысяч гривен в месяц.

Как писал «Минфин», с 1 июля в Украине вступит в силу очередной этап пересмотра пенсионных выплат, который охватит несколько категорий пенсионеров. В Пенсионном фонде сообщают, что изменения связаны с обновлением прожиточного минимума и корректировкой надбавок, привязанных к этому показателю. Перерасчет проведут автоматически, без обращений в отделения

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 6

+
+54
korvin29
korvin29
15 июня 2026, 11:42
#
Все правильно, хорошая статья, рядовые украинцы должны знать за что воюют.
+
0
Унилий Бетменцев
Унилий Бетменцев
15 июня 2026, 12:04
#
А за що воює агресор?
+
+15
The Корупціонер Потужненко
The Корупціонер Потужненко
15 июня 2026, 12:26
#
Причина та ж сама, через яку українська влада краде гроші надані партнерами і кидає гуманітарку посеред поля якщо не вдається перепродати — вони як і кацапи хочуть знищити українців і захопити ресурси України.
+
+24
kadaad1988
kadaad1988
15 июня 2026, 12:15
#
Привет майдауну 2014-го!!!
+
+30
The Корупціонер Потужненко
The Корупціонер Потужненко
15 июня 2026, 12:29
#
До чого тут майдан 14го взагалі? Почитай хоча б про що був майдан і зрозумій нарешті, що ідеї майдану були хороші, АЛЕ, неважливо який план ти маєш, якщо його прийдуть виконувати кретини якісь.

За твоєю логікою в поганому бізнесі винні не працівники, котрі допускають безліч помилок, не директор котрий погано керує, і не бухгалтер котрий підроблює фінансову звітність, в тебе в усьому винний бізнес план, навіть якщо бізнес план повністю ідентичний до вже успішних підприємств, подумай над цим. Проблем України — не майдан, проблема України — це корумповані чиновники, які прикрившись псевдопатріотизмом і ідеями майдану, продовжують красти, сам по собі майдан, як і ідеї майдану — це не жива істота, щоб бути в чомусь винною, а ти плутаєш хороший план з хорошою реалізацією, неважливо наскільки ідеальний в тебе буде план, він все одно потребує ідеальної реалізації, з чим в української влади завжди були проблеми, тому і неважливо це буде майдан, євроінтеграція чи що завгодно ще.
+
0
BigBend
BigBend
15 июня 2026, 13:03
#
Це твій Вітя такі пенсії зробив.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает Death и 15 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами