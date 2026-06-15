Суд в Германии признал Google ответственным за ошибки AI-поиска

Немецкий региональный суд в Мюнхене признал компанию Google юридически ответственной за любые ошибочные и клеветнические утверждения, созданные поисковым сервисом на базе искусственного интеллекта AI Overviews. Об этом сообщает издание ExtremeTech со ссылкой на решение суда.

► Читайте «Минфин» в Instagram : главные новости об инвестициях и финансах

Суть судебного иска

Поводом для судебного разбирательства стал иск двух немецких издательств в Мюнхене. Искусственный интеллект Google ошибочно связал их деятельность с мошенническими финансовыми схемами, хотя в проиндексированных первоисточниках такой информации не было и в помине. Когда пострадавшие издатели обратились к технологическому гиганту с официальным требованием исправить ошибку, компания ответила отказом.

В результате Мюнхенский суд обязал Google немедленно прекратить распространение ложной информации на территории страны. Кроме того, судейская коллегия возложила на компанию 80% судебных издержек, тогда как оба истца уплатят всего по 10%.

Читайте также: Google внедряет ИИ для борьбы с телефонными мошенниками: как это будет работать

Почему ШИ-генерация лишила Google юридической защиты

Суд отклонил аргумент представителей Google о том, что пользователи должны самостоятельно проверять первоисточники по предоставленным ссылкам, а компания лишь предоставляет инструмент для этого. Судьи подчеркнули, что сервис AI Overviews выходит за пределы отображения стандартных результатов поиска со ссылками на посторонние источники. Система собственноручно синтезирует данные, создавая «самостоятельные, новые и существенные утверждения», совмещая информацию с разных сайтов по своему усмотрению.

Поскольку компания Google сама контролирует алгоритмы и логику работы Gemini, она, по мнению судей, должна нести полную юридическую ответственность за ее высказывание на платформе. Это решение лишает поисковик традиционной юридической защиты «как транзитного провайдера информации» и может вынудить компанию существенно ограничить или полностью отключить ИИ-функции для пользователей в странах Европейского Союза.

Читайте также: Google изменяет правила игры: лимиты на Gemini станут «вычислительными»

Напомним

Как писал ранее Минфин, на компанию Google уже подавали коллективный иск в суд в США, обвиняя ее в тайном использовании ШИ-помощника Gemini для слежки за частными коммуникациями пользователей Gmail, Chat и Meet.