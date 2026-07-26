Британское издание Auto Express обнародовало рейтинг 10 лучших кроссоверов, представленных на рынке в 2026 году. Об этом пишет «Укравтопром».
Auto Express назвал 10 лучших кроссоверов 2026 года
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Кто вошел в список
В список вошли модели, которые лучше показали себя во время комплексных испытаний. Эксперты оценивали автомобили по критериям, которые чаще всего имеют значение для покупателей в этом сегменте: комфорт, управляемость, практичность, экономичность и соотношение цены и качества.
Первое место в рейтинге занял Skoda Elroq — электрический кроссовер чешской марки.
Топ-10 кроссоверов 2026 года
- Skoda Elroq;
- BMW iX3;
- Nissan Qashqai;
- Skoda Kodiaq;
- Renault 4;
- Volvo EX60;
- Audi Q3;
- Dacia Bigster;
- Volkswagen T-Roc;
- Citroen C5 Aircross.
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Рейтинг показывает, что среди лучших кроссоверов года представлены как электромобили, так и модели с более традиционными силовыми установками. В списке есть компактные городские кроссоверы, семейные SUV и практичные модели массового сегмента.
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