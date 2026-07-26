Auto Express назвал 10 лучших кроссоверов 2026 года

Британское издание Auto Express обнародовало рейтинг 10 лучших кроссоверов, представленных на рынке в 2026 году. Об этом пишет «Укравтопром».

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Кто вошел в список

В список вошли модели, которые лучше показали себя во время комплексных испытаний. Эксперты оценивали автомобили по критериям, которые чаще всего имеют значение для покупателей в этом сегменте: комфорт, управляемость, практичность, экономичность и соотношение цены и качества.

Первое место в рейтинге занял Skoda Elroq — электрический кроссовер чешской марки.

Топ-10 кроссоверов 2026 года

Skoda Elroq; BMW iX3; Nissan Qashqai; Skoda Kodiaq; Renault 4; Volvo EX60; Audi Q3; Dacia Bigster; Volkswagen T-Roc; Citroen C5 Aircross.

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Рейтинг показывает, что среди лучших кроссоверов года представлены как электромобили, так и модели с более традиционными силовыми установками. В списке есть компактные городские кроссоверы, семейные SUV и практичные модели массового сегмента.