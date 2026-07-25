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25 июля 2026, 9:40 Читати українською

Крипта, наличные, золото и зарубежная недвижимость: что задекларировали чиновники в 2025 году

По результатам анализа деклараций за 2025 год НАПК установило, что должностные лица и члены их семей задекларировали криптовалюту на общую сумму почти 839 млн грн, самые ценные криптоактивы задекларированы столичными чиновниками. Об этом информирует прессслужба НАПК .

По результатам анализа деклараций за 2025 год НАПК установило, что должностные лица и члены их семей задекларировали криптовалюту на общую сумму почти 839 млн грн, самые ценные криптоактивы задекларированы столичными чиновниками.

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Не Bitcoin-ом единым

Криптовалюта — виртуальный актив, подлежащий декларированию. Чиновники отчитались, что имеют на конец 2025 года криптовалюты на общую сумму почти 839 млн грн.

В топ-5 криптовалют, которые любят декларанты, вошли: Tether (USDT): его задекларировали более 278 млн грн. Далее Bitcoin: более 150 млн грн, Ethereum: более 100 млн грн, Ripple: более 46 млн грн и Binance Coin (BNB): более чем на 9 млн грн.

Наибольшую совокупную стоимость криптовалюты, а это более 623 млн грн задекларировали декларанты, которые по своей должности в декларации выбрали отметку «Другое».

В топ-владельцев криптовалюты также вошли государственные служащие категорий: В (более 109 млн грн), Б (более 52 млн грн) и, А (более 19 млн грн), а также пятая категория должностей в органах местного самоуправления (более 14 млн грн).

География криптовладельцев

Самые ценные криптоактивы задекларированы столичными чиновниками почти на 265 млн грн. Не отстают и чиновники Одесской (свыше 99 млн грн), Киевской (свыше 70 млн грн), Днепропетровской (свыше 63 млн грн) и Закарпатской (свыше 57 млн грн) областей.

География расходов декларантов — в цифрах

НАПК проанализировало отраженные в декларациях расходы должностных лиц, осуществленные за рубежом в 2025 году, и определило страны, в которых они тратили больше средств.

Лидером рейтинга стала Турция — более 1,15 млрд грн. В тройку лидеров также вошли Австрия (698,3 млн грн) и США (296,9 млн грн).

В чем хранят сбережения

Наибольшие объемы наличных денег декларанты и члены их семей традиционно хранят в национальной валюте — гривне. Среди иностранных валют безоговорочными лидерами остаются доллар США и евро.

В то же время декларации также содержат сведения о наличных деньгах почти в 90 валютах мира. В топ-5 валют по объемам наличных сбережений, указанных в декларациях, также вошли венгерский форинт и японская иена.

Квадратные метры за границей

Анализ деклараций за 2025 год показал, что декларанты и члены их семей задекларировали за пределами Украины на праве собственности 3 904 объекта недвижимости общей стоимостью более 4,1 млрд грн.

Топ-5 стран по количеству объектов задекларированной недвижимости:

  • Германия — 757;
  • Польша — 503;
  • Испания — 282;
  • Болгария — 251;
  • Великобритания — 161.

Более трех четвертей всех задекларированных объектов составляют квартиры —
3 064. На втором месте — жилые дома — 362.

Больше объектов оформлено на членов семей декларантов. Так, члены семей декларантов являются владельцами 2033 объектов зарубежной недвижимости на 2,2 млрд грн, сами же декларанты — 1871 объектов на более 1,9 млрд грн.

Самая дорогая зарубежная недвижимость по совокупной задекларированной стоимости находится в Испании, Великобритании, Польше, США и Болгарии.

Драгоценные металлы

Стоимость задекларированных драгоценных металлов должностных лиц и членов их семей совокупно составляет более 1,2 млрд грн.

Из этой суммы сами декларанты отметили собственные драгоценные металлы более чем на 952,5 млн грн, а члены их семей — более 247,9 млн грн.

Наибольшую стоимость среди задекларированных драгоценных активов имеет золото в слитках или пластинах — более чем на 1,05 млрд грн. Это основной актив в этой категории как у самих декларантов, так и у членов их семей.

Дальше идут:

  • монеты — 139,7 млн грн;
  • серебро в слитках или пластинах — более 4,6 млн грн;
  • золото в порошке — более 1,6 млн грн;
  • платина в слитках или пластинах — свыше 746 тыс. грн;
  • палладий в слитках или пластинах — более 286 тыс. грн.
Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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