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26 июля 2026, 13:04 Читати українською

Топливо в Украине может подорожать до 100 грн за литр

Цены на топливо в Украине могут приблизиться к психологической отметке в 100 грн за литр уже в течение двух недель. Причиной является стремительное подорожание на оптовом рынке и риски поставки горючего морским путем. Об этом рассказал основатель группы компаний Prime, топливный эксперт Дмитрий Леушкин в комментарии УНИАН.

Цены на топливо в Украине могут приблизиться к психологической отметке в 100 грн за литр уже в течение двух недель.

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Что происходит на рынке

Леушкин пояснил, что топливные компании больше не откладывают пересмотр цен, как это было во время предыдущих кризисов. По его словам, рынок сделал выводы после значительных финансовых потерь в прошлые периоды, поэтому операторы теперь быстрее реагируют на изменения себестоимости.

«Сейчас все устанавливают цену, которая им нужна, потому что все уже „наелись“ убытков. Во время предыдущего топливного кризиса общий убыток топливных компаний составил 40 млрд грн», — отметил эксперт.

По словам Леушкина, сегодня розничные цены фактически определяются по простой формуле: к стоимости топлива на оптовом рынке добавляется около 15 грн. Он

также пояснил, что сейчас оптовая стоимость топлива на западном и южном направлениях импорта составляет около 85−90 грн за литр. Если к этой цене прибавить среднюю наценку крупных сетей АЗС, то розничная стоимость топлива может достичь 102−102,5 грн за литр.

«Это простая формула, она обычно работает. Но здесь есть два психологических фактора: 90 гривен и 100 гривен. Я считаю, что правительство не позволит превысить отметку в 100 гривен», — отметил эксперт.

По его мнению, власти могут попытаться сдержать цены с помощью государственных механизмов, в частности, задействовав возможности «Укрнафты». В то же время Леушкин сомневается в эффективности такого шага, поскольку государственная сеть, по его словам, уже сталкивается с нехваткой топлива на отдельных АЗС, а высокий сезон лишь усиливает спрос. Леушкин добавил:

«Считаю, что цена будет расти, и у „Укрнафты“ она будет где-то на уровне 95 грн, но там не будет топлива. У WOG и OKKO цена будет 105 грн, и там будет топливо. Вот таким будет рынок. Но я считаю, что будут какие-то консультации с премьер-министром. Тем более он с WOG и OKKO очень хорошо работает, общается. Будут какие-то государственные сдерживающие факторы. Государство что-то будет делать, но что именно — это уже немного сложно прогнозировать».

Эксперт обратил внимание на риски для логистики импортного топлива. По его словам, события последних дней резко повлияли на настроения рынка и привели к скачку оптовых цен.

По словам эксперта, из-за трудностей с морской логистикой перевозки частично перешли на более мелкие суда, которые к тому же сейчас работают с ограничениями из-за сезонных особенностей судоходства на Дунае. Это, по его словам, уже создает проблемы с поставками топлива на юге страны, тогда как на западном направлении ситуация остается более стабильной.

Леушкин добавил, что ранее топливо доставляли крупными танкерами в один из черноморских портов, после чего перегружали на более мелкие суда для доставки в украинские порты на Дунае.

Теперь именно эта логистическая схема оказалась под дополнительным давлением, что и стало одним из главных факторов резкого скачка оптовых цен.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 2

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0
Три літри
Три літри
26 июля 2026, 13:44
#
На його думку, влада може спробувати стримати ціни через державні механізми

Та йде влада на ікс ігрек зі своєю турботою: вже наїлися штучної кризи в 22-му році. Зараз і без влади трапляються дивні дива коли одного типу пального немає на всіх станціях відомої мережі в найближчому місті. А як влада докладеться то це буде на всіх АЗС.
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0
Андрій М*дак
Андрій М*дак
26 июля 2026, 14:16
#
Як жи*и вже задовбали
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