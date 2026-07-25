Ferrari Purosangue и SF90 Stradale: чем пополнился автопарк Украины в 2026 году

Несмотря на понижение спроса на роскошные автомобили, украинский автопарк продолжает пополняться эксклюзивными моделями. В 2026 году в Украине засветились редкие суперкары, сверхмощные кроссоверы и люксовые автомобили стоимостью от сотен тысяч до более миллиона долларов , пишет Фокус.

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Какие авто «засветились» в Украине

Одной из главных автомобильных новинок стал Ferrari Purosangue — первый кроссовер в истории итальянской марки. В этом году в Украину привезли сразу два таких автомобиля ориентировочной стоимостью $500 000 каждый. Кроссовер получил четырехместный салон, багажник объемом 473 л и 6,5-литровый атмосферный V12 мощностью 725 л.с. Максимальная скорость модели составляет 310 км/ч.

Еще один эксклюзивный Ferrari — гибридный суперкар SF90 Stradale. Его силовая установка на базе 4,0-литрового V8 твин-турбо и трех электромоторов развивает 1000 л.с. Автомобиль разгоняется до 100 км/ч за 2,5 с, может развить 340 км/ч и проехать до 25 км исключительно на электротяге.

Среди других редких суперкаров, появившихся в Украине, — 750-сильный Gumpert Apollo S. Карбоновое купе было выпущено в количестве около 60 экземпляров, а его максимальная скорость достигает 360 км/ч.

Также украинские дороги пополнились Lamborghini Urus Performante с 666-сильным V8, новым гибридным Porsche 911 Turbo мощностью 711 л.с. и эксклюзивные модели Rolls-Royce Cullinan.

Самым дорогим автомобилем, завезенным в Украину в 2026 году, стал Mercedes-AMG PureSpeed стоимостью около $1,5 млн. Тираж модели ограничили всего 250 экземпляров, а главной особенностью родстера стало отсутствие лобового стекла. 4,0-литровый V8 твин-турбо мощностью 585 л.с. разгоняет автомобиль до 100 км/ч за 3,6 с.

Не менее эксклюзивными стали Mercedes-Maybach SL 680 Monogram Series и Mercedes-Maybach S680 V12 Edition. Последний выпустили тиражом всего 50 автомобилей, а под его капотом установлен 6,0-литровый V12 мощностью 612 л.с. Кроме того, в Украине был замечен роскошный Rolls-Royce Cullinan в тюнинге Mansory и заряженный Cadillac Escalade-V с 690-сильным компрессорным V8.