YASNO направило в бюджет Киева более 10 млн грн налогов

ООО «Киевские энергетические услуги», работающее под брендом YASNO, перечислило в бюджет почти 250 млн грн налогов за I полугодие 2026 года. Так, компания перечислила в местный бюджет столицы 10,68 млн грн. Еще 238,4 млн грн было уплачено в центральный бюджет. Об этом говорится в сообщении компании.

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Кроме того, за I полугодие 2026 года компании группы уплатили в бюджеты всех уровней 1,302 млрд грн налогов, из которых 1,232 млрд грн поступило в государственный бюджет и 69,8 млн грн — в местные бюджеты.

«Налоги бизнеса — важный источник финансирования городских программ, развития инфраструктуры и поддержки жизнедеятельности общин. YASNO продолжает добросовестно выполнять свои налоговые обязательства и поддерживать экономическую устойчивость регионов», — говорит Сергей Коваленко, СЕО YASNO.

В YASNO отмечают, что стабильная работа энергетических компаний позволяет не только обеспечивать клиентов необходимыми сервисами, но и вносить весомый вклад в наполнение государственного и местных бюджетов.

Местные бюджеты от компаний группы YASNO за I полугодие 2026 года получили:

Киевские энергетические услуги — 10,68 млн грн;

Днепровские энергетические услуги — 16,46 млн грн;

ЯСНО+ — 20,64 млн грн;

Д.Солюшнс — 6,78 млн грн;

Донецкие энергетические услуги — 9,41 млн грн;

YASNO Энергоэффективность — 5,87 млн грн.

Всего в местные бюджеты было отчислено — 69,84 млн грн.

Что известно о YASNO

YASNO — ведущий энергетический бренд Украины, под которым работает группа компаний по снабжению электроэнергией, газом, решениями по энергоэффективности и электромобилями, предоставляющими услуги для более 2,5 млн украинских семей в Киеве, Днепропетровской, Донецкой и более 64 тыс. юридических клиентов по всей Украине.

Экосистема продуктов YASNO, которая включает в себя солнечные электростанции (СЭС), системы накопления энергии (BESS) и инструменты управления потреблением, позволяет бизнесам уменьшать затраты, повышать энергоэффективность и укреплять энергетическую устойчивость. YASNO предлагает клиентам качественный сервис и развивает онлайн-обслуживание.