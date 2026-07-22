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22 июля 2026, 13:41 Читати українською

Нефть подорожала до максимума за шесть недель

В среду, 22 июля, мировые цены на нефть выросли почти до максимума за последние полтора месяца. Главная причина — опасения возможных перебоев с поставками с Ближнего Востока на фоне обострения конфликта между США и Ираном, а также новых угроз судоходству со стороны йеменских хуситов. Об этом сообщает Reuters.

Нефть подорожала до максимума за шесть недель
Фото: magnific

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Цены на нефть

По состоянию на 11:33 фьючерсы на нефть марки Brent подскочили на $2,84 (3,12%) до $93,85 за баррель.

Американская нефть West Texas Intermediate (WTI) подорожала на $2,93 (3,47%) — до $87,27 за баррель.

Оба эталонных сорта обновили пиковые значения с 11 июня.

Эскалация вокруг Ормузского и Баб-эль-Мандебского проливов

Американские военные сообщили о проведении уже 11 подряд ночи авиаударов по иранским объектам. Между тем ПВО Кувейта заявило о перехвате иранских беспилотников.

Новая фаза борьбы за контроль над Ормузским проливом совпала с угрозой открытия второго фронта. Поддерживаемые Тегераном йеменские хуситы объявили морскую блокаду Саудовской Аравии и пообещали атаковать танкеры с саудовской нефтью в Баб-эль-Мандебском проливе.

«На энергетическом рынке возникла угроза двойной блокады: Баб-эль-Мандебский пролив рискует стать такой же горячей точкой, как и Ормузская, поэтому трейдеры внимательно следят за показателями судоходства в Красном море», — отмечает главный рыночный аналитик KCM Trade Тим Уотер.

Пролив Баб-эль-Мандеб на юге Красного моря стал ключевым маршрутом для экспорта саудовской нефти после резкого сокращения перевозок через Ормузский пролив на фоне срыва перемирия между США и Ираном.

Читайте также: Украинские заправки пугают новыми рекордными ценами. В чем причина?

Танкеры разворачиваются, азиатские НПЗ ищут обходные пути

Угрозы хуситов уже имеют реальные последствия. Во вторник по меньшей мере три супертанкера с саудовской нефтью, направлявшиеся в Китай и Индию, изменили маршрут в Красном море и направились к Суэцкому каналу, чтобы избежать опасного прохода у побережья Йемена.

Как отмечает аналитик торговой платформы Naga.com Франк Вальбаум, вынужденное изменение маршрутов танкеров создает дополнительное давление на спотовый рынок и саудовский экспорт, толкающий цены вверх.

Азиатские нефтеперерабатывающие заводы уже ищут альтернативные логистические пути. Они пытаются отгружать нефть из саудовского порта Янабу в Красном море через Суэцкий канал и в обход Африки.

Запасы нефти в США

Несмотря на то, что глобальные запасы нефти сокращаются из-за боевых действий, последние данные из США демонстрируют противоположную динамику. По данным Американского института нефти (API), на прошлой неделе коммерческие запасы нефти и дистиллятов в США выросли. При этом запасы бензина, напротив, сократились.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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kadaad1988
kadaad1988
22 июля 2026, 15:06
#
И что? Наши барыги подняли ценники на топливо, когда цена зашкаливала за сотню, потом откатилась до 80-ти и никакого снижения, а теперь снова барыги ценники задирают!!!
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