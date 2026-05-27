Трудовые мигранты вместо украинцев? Как это может повлиять на зарплаты в Украине

Результаты опроса «Минфина» на тему привлечения трудовых мигрантов оказались довольно неожиданными: 43% опрошенных заявили, что работодатели уже заменяют украинцев на более дешевых сотрудников из других стран. И только 18% уверены, что «их точно не заменит индус». Как видно, большинство опрошенных уверены, что процесс замещения украинских специалистов мигрантами уже идет. Пока за кадром остается другой вопрос: если откроется массовый приток дешевых трудовых мигрантов в нашу страну, как это может повлиять на общий уровень зарплат в Украине?
Рост зарплат может замедлиться, считает Александр Барсук, глава концерна «Ярослав» (в его структуру входят предприятия легпрома и пищевой промышленности). И на это рассчитывают многие работодатели. Ведь, по словам Барсука, «увеличение заработных плат (во многом связанное с дефицитом кадров — ред.) уже сейчас «убивает экономику». «Мы не можем позволить себе платить такие зарплаты, потому что становимся неконкурентными, особенно, если учесть, что дорожают также топливо и энергоресурсы. Все это в итоге закладывается в цены на готовую продукцию, которые оказываются выше, чем на импортные товары», — пояснил Барсук.
Получается, что работодатели рассчитывают не только сэкономить за счет трудовых мигрантов, но и снизить динамику зарплатного роста в целом по рынку труда. Что, понятно, прямо противоречит интересам украинских специалистов.
Глава Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству и общественной организации Офис миграционной политики Василий Воскобойник называет надежды бизнеса «затормозить зарплаты» «розовыми мечтами». «На самом деле расходы на привлечение трудовых мигрантов в Украину достаточно большие. Да и работать за копейки в Украине никто не будет», — считает он.
Работодатели готовы начать импорт рабочей силы?
В последнее время тема привлечения трудовых мигрантов неожиданно оказалась одной из самых горячих.
Интерес к ней подогрели заявления чиновников нескольких городов о том, что местный бизнес уже «завозит иностранцев» и будет наращивать их присутствие в дальнейшем. К примеру, и.о. директора Ивано-Франковского филиала областного центра занятости Татьяна Захар говорит, что местные компании (в основном строительные и деревообрабатывающие) берут на работу индусов и турков. Это, по ее словам, связано с острой нехваткой специалистов-украинцев. Черкасские власти сообщили, что работники из Индии будут работать на стройках, дескать, компании выиграли тендеры, а трудиться некому.
«Завоз» трудовых мигрантов открыто поддержали многие работодатели.
«Трудовая миграция является импортом рабочих рук в страну. И это благо для экономики, такое же, как импорт товаров, инвестиций, технологий и знаний. Чем больше в стране рабочих рук, тем больше производится товаров и услуг, быстрее развивается экономика, благосостояние людей и больше создается новых рабочих мест», — отметил совладелец группы компаний NOVA («Новая почта») Владимир Поперешнюк.
Он также заявил, что в «Новой почте» сейчас работает 17 граждан Индии, но трудовых мигрантов еще недостаточно из-за сложных регуляторных процедур. «Поэтому нужно максимально упрощать официальное трудоустройство иностранцев. Которых, кстати, мы не планируем сокращать и после войны», — говорит Поперешнюк.
«Трудовые мигранты помогут решить проблему кадрового дефицита в Украине», — считает и Александр Барсук.
«Из-за массового выезда из Украины беженцев и мобилизации в стране действительно возникла жесткая нехватка рабочих рук. Он ощущается даже на бытовом уровне. Я, к примеру, хотел переложить плитку, но уже полтора месяца не могу найти мастеров — записался в очередь», — говорит Василий Воскобойник.
Политики считают, что Украина уже должна приступить к созданию таких регуляторных условий, чтобы защитить интересы украинцев и не допустить таких проблем, с которыми сейчас сталкивается Европа.
«Подобной социокультурной катастрофы и потери контроля нельзя допустить. Мы должны уже формировать сверхжесткую, прагматическую миграционную политику. Любые программы привлечения иностранцев должны базироваться на принципах неоспоримой интеграции в украинское общество, уважения к нашему языку, культуре, законам и христианским традициям», — написал на своей странице в Фейсбук депутат Евгений Петруняк, комментируя недавние акции протеста в Великобритании против миграционной политики местных властей.
Недавно в центре Киева также прошла акция протеста с требованием «прекратить начатый рядом коммерческих компаний целенаправленный завоз работников из-за границы». Спустя несколько дней похожая акция состоялась во Львове.
Страсти вокруг трудовых мигрантов не улеглись и после заявления министра экономики Алексея Соболева о том, что массового завоза иностранцев не будет — Минэкономики делает ставку на возвращение из-за границы украинцев.
Когда в Украину на самом деле массово поедут индусы и африканцы
По словам Воскобойника, на сегодняшний день говорить о «засилье трудовых мигрантов в Украине» или хотя бы об активизации их ввоза в нашу страну преждевременно.
«К примеру, до войны, в 2021 году в Украине было выдано 21 тысячу разрешений на трудоустройство иностранцев. С началом военных действий число трудовых мигрантов заметно сократилось, и сейчас их всего 9,5 тысяч. Для сравнения: в Украине 10,5 млн трудоустроенных граждан. То есть доля иностранцев на отечественном рынке труда просто мизерная, и никакой „погоды“ не делает», — говорит Воскобойник.
По его словам, причин несколько. Во-первых, это война. «Как показывает практика, прилететь может в любой момент и по любому предприятию, разрушив то самое рабочее место, за которым человек в теории может приехать в Украину. Плюс — вопрос личной безопасности. Поэтому очередей иностранцев на наших границах не наблюдается», — отметил Воскобойник.
Во-вторых, сложная и дорогостоящая процедура получения разрешений на трудоустройство иностранных граждан.
«Вот вам реальный кейс: частная компания подала заявку на привлечение 50 рабочих из Индии. 42 из них просто не выдали трудовые визы. Еще 8 разрешения в Украине получили, но им отказала в транзитных визах Молдова, и заехать в нашу страну они так и не смогли. То есть из 50 претендентов на рабочие места в Украину в итоге так никто и не попал. При этом компания-работодатель потратила на подбор персонала, согласования и разного рода организационные моменты порядка 500 тысяч гривен, которые пошли в убыток», — рассказал «Минфину» Воскобойник.
«Привлечение иностранцев действительно, мягко говоря, не очень дешево стоит. В итоге эти работники обходятся работодателю практически по той же цене, что и украинские в регионах (в Киеве все равно специалисты остаются более дорогими). Кроме того, это очень хлопотно: силовые службы тормозят процесс: все перепроверяют, поэтому приходится долго ждать согласований», — добавил Александр Барсук.
Поэтому, по мнению Воскобойника, о массовом притоке в Украину трудовых мигрантов говорить не приходится. Как минимум до окончания войны.
Но, когда война закончится, и начнется восстановление страны, ситуация может резко измениться. «Очень сильная нехватка рабочей силы будет ощущаться, в частности, в строительстве. После окончания войны нам придется восстанавливать разрушенную инфраструктуру», — отметила директор Института демографии и социальных исследований НАН Украины Элла Либанова.
В Минэкономики подсчитали, что в течение ближайших 10 лет Украине придется дополнительно привлечь 4,5 млн рабочих. В ведомстве заявляют, что сделают ставку на возвращение из Европы наших беженцев. Но поможет ли это — вопрос пока открытый.
«Украина должна сделать ставку на сохранение внутреннего трудового потенциала — чтобы люди возвращались из ЕС и не уезжали туда на заработки. И уже после того, как мы будем понимать, сколько работников нам не хватает и в каких сферах, можно точечно привлекать на конкретные проекты иностранцев, прописав правила для компаний-работодателей и наладив контроль за ними со стороны Гоструда», — отметил Воскобойник. По его мнению, в Украину реально завозить работников из Индии, Бангладеша, некоторых стран Африки.
«Заберут» ли трудовые мигранты зарплаты у украинцев
Главный вопрос, который интересует многих украинцев, — как трудовая миграция может сказаться на их кадровых перспективах и уровне зарплат?
В Украине уже несколько лет подряд, несмотря на войну, продолжается рост средних зарплат. Так, за последний год, по данным кадровых порталов, зарплаты в среднем по рынку выросли на 18% — до 29,5 тысяч гривен.
По некоторым специальностям динамика еще выше, скажем, маркировщики за год получили прибавку в 85% (до 26 тысяч), маляры — на 70% (до 59,5 тысяч), кровельщики — на 64%, мастера-высотники — на 50% (до 50 тысяч)
Как считает Александр Барсук, такие высокие зарплаты уже не по карману отечественному бизнесу. Особенно, с учетом подорожания других составляющих себестоимости продукции, в частности, энергоресурсов, топлива и пр. «Мы не можем себе позволить платить такие зарплаты, мы уже не конкурентные», — говорит Барсук.
Владимир Поперешнюк, отвечая на своей странице в Фейсбуке на комментарий о том, что бизнес, вместо того, чтобы повысить зарплаты своим сотрудникам, «завозит дешевые рабочие руки», написал: «Я не могу повышать зарплаты без последствий. Уровень заработных плат устанавливает рынок, а мы — подстраиваемся».
По мнению Барсука, привлечение трудовых мигрантов могло бы помочь решить проблему нехватки внутреннего трудового ресурса. А также — хоть немного притормозить рост зарплат в Украине. На рост зарплат приток мигрантов действительно мог бы повлиять, — считает Барсук. При этом он затруднился ответить, насколько медленнее станут увеличиваться зарплаты в Украине, и возможно ли, к примеру, даже их снижение, в случае массового заезда работников из-за рубежа. Все будет зависеть от числа иностранцев, кадровой ситуации в конкретных сферах и ситуации в экономике, — добавил Барсук.
Эксперты, с которыми пообщался «Минфин», говорят, что массовый приток трудовых мигрантов может замедлить рост зарплат в строительной сфере, а также в сегменте неквалифицированного труда. Оклады там могут не только «заморозиться», но и даже снизиться. К примеру, до войны среднестатистический мастер на стройплощадке получал до $700−800. Его зарплата может вернуться примерно к тем же отметкам, вместо нынешних $1 000−1 300 в месяц.
«Но нужно учитывать, что работать за копейки к нам никто не поедет. За трудовых мигрантов Украине придется конкурировать со странами ЕС, где проблема нехватки кадров также обостряется. Поэтому приток мигрантов вряд ли может обвалить зарплаты в Украине», — подытожил Воскобойник.
Ну, бо щирого українця Петра бусифікують троє ухилянтів в формі і відправлять подихати в окопі, а як захочеш піти, то ми тобі намалюємо штрафи, блокування рахунків і кримінальну відповідальність, поки якийсь мігрант індус чи бенгалець буде перти в ліжку дружину чи доньку щирого українця Петра, тому що мігрантів то бусифікувати не будуть, і тут постає головне питання, так, а що захищаємо тоді взагалі?
І виникає цікава дилема, де українські жіночки будуть народжувати щирих партіотиків від індусів і бенгальців, поки українські чоловіки будуть ставати інвалідами або залишатися буквально назавжди в окопі, і все це буде супроводжуватися потужним розпилом бабла від найпотужніших українських корупціонерів на тендерному майданчику prozzoro :)
Можна всіх українців бусифікнути, жінки ще нарожають царьку нашому юнітів, правда вже від мігрантів, але кому це цікаво)
Кстати, мысли (думки) тут вообще нет. Представлять индусов какими то дикарями может только очень глупый человек.
Это относительно развитая, огромная нация, которая может сожрать украинцев и не подавиться.
В том же ИТ, в котором qwerty себя почему-то считает экспертом, обороты индийских компаниях в 35 раз больше, чем украинских. Плюс фармацевтика, автомобилестроение и другое
Чтобы просто строить оборонительные сооружения, снабжать фронт и восстанавливать ежедневные разрушения нужны рабочие руки. И это уже вопрос национальной безопасности. Рабов нам взять негде, военнопленных слишком мало, и нельзя их заставлять работать. Значит, нужно эти рабочие руки купить.
Что касается соплей, что жена наставит рогов с индусом, то это конечно, за эмоцию цепляет.
Но для профессионала, разговор здесь как раз о том, как привезти рабочие руки исключительно для выполнения конкретной работы на конкретный период. Без хвоста из семьи из трех жен, 7 детей, и 3 сестер
и разного рода организационные моменты порядка 500 тысяч гривен»
А ведь эти 500 тыс могли быть потрачены на создание рабочих мест
для ветеранов войны с инвалидностью, но в компании решили,
что им выгоднее привлечь к работе рабов-мигрантов, чем украинских
сограждан с инвалидностью, ведь не секрет, что трудовые визы выдаются
на срок от 6 мес до 3-х лет и их продление зависит исключительно от работодателя.
Но понятно, что эффективности никакой, просто тупой распил бабла.
А вот Фонд соцзащиты инвалидов грабит бизнес и самих инвалидов (и в том числе ветеранов) под эгидой государства
був такий лозунг предвиборчий на плакатах «Україна для людей» і я завжди любив добавити — список людей дивіться після виборів.