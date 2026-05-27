27 мая 2026, 9:38 Читати українською

Трудовые мигранты вместо украинцев? Как это может повлиять на зарплаты в Украине

Результаты опроса «Минфина» на тему привлечения трудовых мигрантов оказались довольно неожиданными: 43% опрошенных заявили, что работодатели уже заменяют украинцев на более дешевых сотрудников из других стран. И только 18% уверены, что «их точно не заменит индус». Как видно, большинство опрошенных уверены, что процесс замещения украинских специалистов мигрантами уже идет. Пока за кадром остается другой вопрос: если откроется массовый приток дешевых трудовых мигрантов в нашу страну, как это может повлиять на общий уровень зарплат в Украине?

Украинские работодатели рассчитывают, что трудовая миграция позволит замедлить рост зарплат

Рост зарплат может замедлиться, считает Александр Барсук, глава концерна «Ярослав» (в его структуру входят предприятия легпрома и пищевой промышленности). И на это рассчитывают многие работодатели. Ведь, по словам Барсука, «увеличение заработных плат (во многом связанное с дефицитом кадров — ред.) уже сейчас «убивает экономику». «Мы не можем позволить себе платить такие зарплаты, потому что становимся неконкурентными, особенно, если учесть, что дорожают также топливо и энергоресурсы. Все это в итоге закладывается в цены на готовую продукцию, которые оказываются выше, чем на импортные товары», — пояснил Барсук.

Получается, что работодатели рассчитывают не только сэкономить за счет трудовых мигрантов, но и снизить динамику зарплатного роста в целом по рынку труда. Что, понятно, прямо противоречит интересам украинских специалистов.

Глава Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству и общественной организации Офис миграционной политики Василий Воскобойник называет надежды бизнеса «затормозить зарплаты» «розовыми мечтами». «На самом деле расходы на привлечение трудовых мигрантов в Украину достаточно большие. Да и работать за копейки в Украине никто не будет», — считает он.

«Минфин» разбирался: захлестнет ли украинский рынок труда массовая миграция и как это повлияет на зарплаты.

Работодатели готовы начать импорт рабочей силы?

В последнее время тема привлечения трудовых мигрантов неожиданно оказалась одной из самых горячих.

Интерес к ней подогрели заявления чиновников нескольких городов о том, что местный бизнес уже «завозит иностранцев» и будет наращивать их присутствие в дальнейшем. К примеру, и.о. директора Ивано-Франковского филиала областного центра занятости Татьяна Захар говорит, что местные компании (в основном строительные и деревообрабатывающие) берут на работу индусов и турков. Это, по ее словам, связано с острой нехваткой специалистов-украинцев. Черкасские власти сообщили, что работники из Индии будут работать на стройках, дескать, компании выиграли тендеры, а трудиться некому.

«Завоз» трудовых мигрантов открыто поддержали многие работодатели.

«Трудовая миграция является импортом рабочих рук в страну. И это благо для экономики, такое же, как импорт товаров, инвестиций, технологий и знаний. Чем больше в стране рабочих рук, тем больше производится товаров и услуг, быстрее развивается экономика, благосостояние людей и больше создается новых рабочих мест», — отметил совладелец группы компаний NOVA («Новая почта») Владимир Поперешнюк.

Он также заявил, что в «Новой почте» сейчас работает 17 граждан Индии, но трудовых мигрантов еще недостаточно из-за сложных регуляторных процедур. «Поэтому нужно максимально упрощать официальное трудоустройство иностранцев. Которых, кстати, мы не планируем сокращать и после войны», — говорит Поперешнюк.

«Трудовые мигранты помогут решить проблему кадрового дефицита в Украине», — считает и Александр Барсук.

«Из-за массового выезда из Украины беженцев и мобилизации в стране действительно возникла жесткая нехватка рабочих рук. Он ощущается даже на бытовом уровне. Я, к примеру, хотел переложить плитку, но уже полтора месяца не могу найти мастеров — записался в очередь», — говорит Василий Воскобойник.

Политики считают, что Украина уже должна приступить к созданию таких регуляторных условий, чтобы защитить интересы украинцев и не допустить таких проблем, с которыми сейчас сталкивается Европа.

«Подобной социокультурной катастрофы и потери контроля нельзя допустить. Мы должны уже формировать сверхжесткую, прагматическую миграционную политику. Любые программы привлечения иностранцев должны базироваться на принципах неоспоримой интеграции в украинское общество, уважения к нашему языку, культуре, законам и христианским традициям», — написал на своей странице в Фейсбук депутат Евгений Петруняк, комментируя недавние акции протеста в Великобритании против миграционной политики местных властей.

Недавно в центре Киева также прошла акция протеста с требованием «прекратить начатый рядом коммерческих компаний целенаправленный завоз работников из-за границы». Спустя несколько дней похожая акция состоялась во Львове.

Страсти вокруг трудовых мигрантов не улеглись и после заявления министра экономики Алексея Соболева о том, что массового завоза иностранцев не будет — Минэкономики делает ставку на возвращение из-за границы украинцев.

Когда в Украину на самом деле массово поедут индусы и африканцы

По словам Воскобойника, на сегодняшний день говорить о «засилье трудовых мигрантов в Украине» или хотя бы об активизации их ввоза в нашу страну преждевременно.

«К примеру, до войны, в 2021 году в Украине было выдано 21 тысячу разрешений на трудоустройство иностранцев. С началом военных действий число трудовых мигрантов заметно сократилось, и сейчас их всего 9,5 тысяч. Для сравнения: в Украине 10,5 млн трудоустроенных граждан. То есть доля иностранцев на отечественном рынке труда просто мизерная, и никакой „погоды“ не делает», — говорит Воскобойник.

По его словам, причин несколько. Во-первых, это война. «Как показывает практика, прилететь может в любой момент и по любому предприятию, разрушив то самое рабочее место, за которым человек в теории может приехать в Украину. Плюс — вопрос личной безопасности. Поэтому очередей иностранцев на наших границах не наблюдается», — отметил Воскобойник.

Во-вторых, сложная и дорогостоящая процедура получения разрешений на трудоустройство иностранных граждан.

«Вот вам реальный кейс: частная компания подала заявку на привлечение 50 рабочих из Индии. 42 из них просто не выдали трудовые визы. Еще 8 разрешения в Украине получили, но им отказала в транзитных визах Молдова, и заехать в нашу страну они так и не смогли. То есть из 50 претендентов на рабочие места в Украину в итоге так никто и не попал. При этом компания-работодатель потратила на подбор персонала, согласования и разного рода организационные моменты порядка 500 тысяч гривен, которые пошли в убыток», — рассказал «Минфину» Воскобойник.

«Привлечение иностранцев действительно, мягко говоря, не очень дешево стоит. В итоге эти работники обходятся работодателю практически по той же цене, что и украинские в регионах (в Киеве все равно специалисты остаются более дорогими). Кроме того, это очень хлопотно: силовые службы тормозят процесс: все перепроверяют, поэтому приходится долго ждать согласований», — добавил Александр Барсук.

Поэтому, по мнению Воскобойника, о массовом притоке в Украину трудовых мигрантов говорить не приходится. Как минимум до окончания войны.

Но, когда война закончится, и начнется восстановление страны, ситуация может резко измениться. «Очень сильная нехватка рабочей силы будет ощущаться, в частности, в строительстве. После окончания войны нам придется восстанавливать разрушенную инфраструктуру», — отметила директор Института демографии и социальных исследований НАН Украины Элла Либанова.

В Минэкономики подсчитали, что в течение ближайших 10 лет Украине придется дополнительно привлечь 4,5 млн рабочих. В ведомстве заявляют, что сделают ставку на возвращение из Европы наших беженцев. Но поможет ли это — вопрос пока открытый.

«Украина должна сделать ставку на сохранение внутреннего трудового потенциала — чтобы люди возвращались из ЕС и не уезжали туда на заработки. И уже после того, как мы будем понимать, сколько работников нам не хватает и в каких сферах, можно точечно привлекать на конкретные проекты иностранцев, прописав правила для компаний-работодателей и наладив контроль за ними со стороны Гоструда», — отметил Воскобойник. По его мнению, в Украину реально завозить работников из Индии, Бангладеша, некоторых стран Африки.

«Заберут» ли трудовые мигранты зарплаты у украинцев

Главный вопрос, который интересует многих украинцев, — как трудовая миграция может сказаться на их кадровых перспективах и уровне зарплат?

В Украине уже несколько лет подряд, несмотря на войну, продолжается рост средних зарплат. Так, за последний год, по данным кадровых порталов, зарплаты в среднем по рынку выросли на 18% — до 29,5 тысяч гривен.

По некоторым специальностям динамика еще выше, скажем, маркировщики за год получили прибавку в 85% (до 26 тысяч), маляры — на 70% (до 59,5 тысяч), кровельщики — на 64%, мастера-высотники — на 50% (до 50 тысяч) и т. д. Главная причина, которая заставляет работодателей повышать оклады, — нарастающий дефицит кадров. Многие компании жалуются, что попросту не могут найти людей, а на одного соискателя приходятся от 3 до более 20 вакансий, в зависимости от специальности.

Как считает Александр Барсук, такие высокие зарплаты уже не по карману отечественному бизнесу. Особенно, с учетом подорожания других составляющих себестоимости продукции, в частности, энергоресурсов, топлива и пр. «Мы не можем себе позволить платить такие зарплаты, мы уже не конкурентные», — говорит Барсук.

Владимир Поперешнюк, отвечая на своей странице в Фейсбуке на комментарий о том, что бизнес, вместо того, чтобы повысить зарплаты своим сотрудникам, «завозит дешевые рабочие руки», написал: «Я не могу повышать зарплаты без последствий. Уровень заработных плат устанавливает рынок, а мы — подстраиваемся».

По мнению Барсука, привлечение трудовых мигрантов могло бы помочь решить проблему нехватки внутреннего трудового ресурса. А также — хоть немного притормозить рост зарплат в Украине. На рост зарплат приток мигрантов действительно мог бы повлиять, — считает Барсук. При этом он затруднился ответить, насколько медленнее станут увеличиваться зарплаты в Украине, и возможно ли, к примеру, даже их снижение, в случае массового заезда работников из-за рубежа. Все будет зависеть от числа иностранцев, кадровой ситуации в конкретных сферах и ситуации в экономике, — добавил Барсук.

Эксперты, с которыми пообщался «Минфин», говорят, что массовый приток трудовых мигрантов может замедлить рост зарплат в строительной сфере, а также в сегменте неквалифицированного труда. Оклады там могут не только «заморозиться», но и даже снизиться. К примеру, до войны среднестатистический мастер на стройплощадке получал до $700−800. Его зарплата может вернуться примерно к тем же отметкам, вместо нынешних $1 000−1 300 в месяц.

«Но нужно учитывать, что работать за копейки к нам никто не поедет. За трудовых мигрантов Украине придется конкурировать со странами ЕС, где проблема нехватки кадров также обостряется. Поэтому приток мигрантов вряд ли может обвалить зарплаты в Украине», — подытожил Воскобойник.

Людмила Каплун
Кореспондент Людмила Каплун
Пишет на темы: Компании и рынки
Комментарии - 22

PavloSV
PavloSV
27 мая 2026, 9:51
Перемога!
Я. ...
Я. ..
27 мая 2026, 9:59
До «Перемога!» обов`язково треба додавати «слава потужності» і викидати випрямлену долоню від серця до Марсу!
Перший Потужний
Перший Потужний
27 мая 2026, 9:55
Завезення мігрантів в Україну — це чисте підтвердження геноциду українських чоловіків))

Ну, бо щирого українця Петра бусифікують троє ухилянтів в формі і відправлять подихати в окопі, а як захочеш піти, то ми тобі намалюємо штрафи, блокування рахунків і кримінальну відповідальність, поки якийсь мігрант індус чи бенгалець буде перти в ліжку дружину чи доньку щирого українця Петра, тому що мігрантів то бусифікувати не будуть, і тут постає головне питання, так, а що захищаємо тоді взагалі? бамбас щось особливо українцям не потрібен, якщо на кон постависити виїзд за кордон.

І виникає цікава дилема, де українські жіночки будуть народжувати щирих партіотиків від індусів і бенгальців, поки українські чоловіки будуть ставати інвалідами або залишатися буквально назавжди в окопі, і все це буде супроводжуватися потужним розпилом бабла від найпотужніших українських корупціонерів на тендерному майданчику prozzoro :)

Можна всіх українців бусифікнути, жінки ще нарожають царьку нашому юнітів, правда вже від мігрантів, але кому це цікаво)
Skeptik777
Skeptik777
27 мая 2026, 10:19
В тцк від нас позабирали обмежено придатних.
IrishRepublican
IrishRepublican
27 мая 2026, 11:14
Відповідь на питання про «що захищаємо» завжди однакова — можливість інституціоналізованого грабунку для поточної банди та їх холуїв
crowl
crowl
27 мая 2026, 11:16
Нажаль, віддавсши бомбас війна не скінчиться, якби скінчилась то би вже давно віддали
москалі просто хочуть лохів розвести як завжди
а так вони по 10 москалів за 10 см вбивають
і вже 3 рік підряд малу Токмачку беруть
Qwerty1999
Qwerty1999
27 мая 2026, 10:17
Внедрение механизации труда в строительстве и сельском хозяйстве
сможет реально уменьшить потребность в трудовых ресурсах.

Skeptik777
Skeptik777
27 мая 2026, 10:18
Мене точно не замінять. Вони в ЗСУ не йдуть. Але якщо серйозно, то це проблема. І вона вже росте. Серед моїх знайомих побутує думка, що я захищаю Україну, в якій індуси добуватимуть рідкоземи для Трампа.
Qwerty1999
Qwerty1999
27 мая 2026, 10:28
Думка достатньо хибна, особливо про індусів та трампа,
бо видобуток рідкоземів — високотехнологічне виробництво.
gorobezus
gorobezus
27 мая 2026, 11:59
#
Добыча — крайне примитивна, местами даже подземное выщелачивание юзают, а вот переработка в конечный продукт — да.
Vadimra
Vadimra
27 мая 2026, 12:06
#
«…Думка достатньо хибна, особливо про індусів та трампа,
бо видобуток рідкоземів — високотехнологічне виробництво…»

Кстати, мысли (думки) тут вообще нет. Представлять индусов какими то дикарями может только очень глупый человек.
Это относительно развитая, огромная нация, которая может сожрать украинцев и не подавиться.
В том же ИТ, в котором qwerty себя почему-то считает экспертом, обороты индийских компаниях в 35 раз больше, чем украинских. Плюс фармацевтика, автомобилестроение и другое
Vadimra
Vadimra
27 мая 2026, 11:48
#
Суть вопроса действительно понятная и животрепещущая. Но и логику никто не отменял.
Чтобы просто строить оборонительные сооружения, снабжать фронт и восстанавливать ежедневные разрушения нужны рабочие руки. И это уже вопрос национальной безопасности. Рабов нам взять негде, военнопленных слишком мало, и нельзя их заставлять работать. Значит, нужно эти рабочие руки купить.

Что касается соплей, что жена наставит рогов с индусом, то это конечно, за эмоцию цепляет.
Но для профессионала, разговор здесь как раз о том, как привезти рабочие руки исключительно для выполнения конкретной работы на конкретный период. Без хвоста из семьи из трех жен, 7 детей, и 3 сестер
HappyInterest
HappyInterest
27 мая 2026, 12:08
#
Так то ціль
Qwerty1999
Qwerty1999
27 мая 2026, 10:24
#
«компания-работодатель потратила на подбор персонала, согласования
и разного рода организационные моменты порядка 500 тысяч гривен»

А ведь эти 500 тыс могли быть потрачены на создание рабочих мест
для ветеранов войны с инвалидностью, но в компании решили,
что им выгоднее привлечь к работе рабов-мигрантов, чем украинских
сограждан с инвалидностью, ведь не секрет, что трудовые визы выдаются
на срок от 6 мес до 3-х лет и их продление зависит исключительно от работодателя.
Vadimra
Vadimra
27 мая 2026, 11:36
#
Бред это все. Годами Фонд социальной защиты инвалидов грабит бизнес какими то абсурдными штрафами, которые должны идти на создание рабочих мест для людей с особыми потребностями. Плюс налоговые льготы для предприятий, основанных УТОГом, УТОСом и парочкой других организаций подпевал.
Но понятно, что эффективности никакой, просто тупой распил бабла.
Qwerty1999
Qwerty1999
27 мая 2026, 11:45
#
Действительно, судя по вашей защите теневиков и обнальщиков, правильнее выкинуть 500тыс на чужих мигрантов, которые даже не приехали, чем потратиться на своих демобилизованных воинов ВСУ с инвалидностью.
Vadimra
Vadimra
27 мая 2026, 11:52
#
Вы совсем свихнулись. Эти 500 000, за которые идет речь, деньги частного бизнеса и им самим решать, куда их вкладывать. Это уж точно не ваше дело

А вот Фонд соцзащиты инвалидов грабит бизнес и самих инвалидов (и в том числе ветеранов) под эгидой государства
crowl
crowl
27 мая 2026, 11:14
#
Люди це рак планети.
kadaad1988
kadaad1988
27 мая 2026, 11:47
#
Вот с чем и кем должны разобраться настоящие патриоты Украины. Украина для украинцев!!!
HappyInterest
HappyInterest
27 мая 2026, 12:13
#
Список тих українців лиш предоставте для яких саме украинцев украина))). (вибачте за троллінг)

був такий лозунг предвиборчий на плакатах «Україна для людей» і я завжди любив добавити — список людей дивіться після виборів.
Vlad UKR
Vlad UKR
27 мая 2026, 12:04
#
Наслідки потужного вибору 2019р
HappyInterest
HappyInterest
27 мая 2026, 12:15
#
От шо буває коли оба владимира засиділись на престолі довше положеного))
