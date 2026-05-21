Топ-5 специальностей, в которых больше всего нуждается ОПК

Украинские оборонные компании активно ищут к себе команды инженеров-конструкторов (67% респондентов), производственный персонал и сборщиков (56%), инженеров по электронике и инженеров встроенных систем (по 41%), разработчиков программного обеспечения (37%). Об этом написал Глава Налогового комитета В Р Даниил Гетманцев со ссылкой на данные исследования Украинского совета оружейников и CORE Team.

В ком наибольший дефицит

Самый большой дефицит работодатели наблюдают в поиске инженеров и разработчиков.

В общей сложности 74% miltech-компаний активно нанимали новых сотрудников в течение года. Как результат: численность специалистов в таких командах выросла, по меньшей мере, на 25%.

Респонденты отмечают, что планируют расширять свои штаты и в течение следующих 6−12 месяцев. В частности, в 52% случаев говорят об умеренном росте команд, а 48% планируют значительные кадровые изменения.

Miltech-компании остро нуждаются в разных специалистах. В частности, речь идет об инженерах, закупщиках, проджект-менеджерах, специалистах по качеству, экспорту и партнерствам, производственному персоналу и т. д.

И сейчас возникает вопрос: сможет ли индустрия быстро и качественно готовить соответствующих специалистов, чтобы закрыть весь имеющийся спрос на кадры.

В настоящее время технические вакансии в ОПК закрывают в среднем в течение 1−2 месяцев, в трети случаев процесс занимает более 2 месяцев.

При поиске специалистов miltech-компании сталкиваются с определенными проблемами: в 44% случаев речь идет о нехватке кадров с соответствующей квалификацией, в 33% случаев наблюдается высокая конкуренция между работодателями из-за ограниченного предложения кандидатов.

Причина нехватки кадров

В miltech-компаниях видят два ключевых пути решения проблемы нехватки кадров:

48% респондентов планируют лучше сотрудничать с университетами;

41% респондентов считают необходимым активнее внедрять программы переподготовки.

Также miltech-компании часто привлекают специалистов из смежных секторов: в частности, речь идет о машиностроении и промышленности (в 59% случаев), а также IT-секторе (44%).

В исследовании отмечается, что в настоящее время сектор ОПК находится на этапе структурного роста. Это означает, что компании нуждаются не только в отдельных опытных специалистах, но и в полноценных отделах, специализирующихся на исследованиях и разработке, производстве и тестировании, закупках и контроле качества, правовом сопровождении и вопросах экспорта и т. д.

В целом, в miltech-компаниях считают: для стабильного роста рынка ОПК в ближайшие 1−2 года нужно закрыть два ключевых запроса индустрии — в необходимом количестве инженерных кадров и в предсказуемости заказов (по 56% оценок респондентов). Ведь без понимания, каким может быть спрос в ОПК на продукцию и услуги, сложно нанимать специалистов, инвестировать в обучение, сохранять рабочие места.