Глава OpenAI усомнился в том, что ИИ приведет к «апокалипсису на рынке труда»

Стремительное развитие и внедрение искусственного интеллекта не приведет к глобальному «апокалипсису на рынке труда», заявил гендиректор OpenAI Сэм Альтман, его слова передает Reuters.

Детали

Альтман признался, что изначально был обеспокоен тем влиянием, которое ИИ окажет на уровень занятости в мире. По его словам, он и другие руководители компании оказались «примерно правы» в своих технологических прогнозах, которые OpenAI делала при запуске ChatGPT в 2022 году.

Однако в том, что касается социальных и экономических последствий, они, по его признанию, «сильно ошиблись».

«Я не думаю, что нас ждет тот самый апокалипсис на рынке труда, о котором заявляют или говорят некоторые компании в нашей сфере», — сказал Альтман, выступая по видеосвязи на конференции Commonwealth Bank of Australia (CBA) в Сиднее. «Я рад, что ошибся в этом отношении. Я думал, что к настоящему времени влияние на ликвидацию рабочих мест начального уровня для „белых воротничков“ будет более масштабным, чем оказалось на самом деле», — сказал он в интервью главе CBA Мэтту Комину.

Глава OpenAI добавил, что теперь лучше понимает, почему этого не произошло, и что в данном вопросе его интуиция его просто подвела.

«Люди говорят мне: „О, ты мог бы избавить мир от лишнего нагнетания страха, уныния и паники“. Но в тот момент я рассуждал так: „Я вижу, что это реальный риск, и нам, вероятно, стоит об этом поговорить“ — и этот риск все еще может реализоваться», — добавил он.

По словам Альтмана, он осознал: даже несмотря на то, что ИИ играет все более активную роль во многих отраслях и профессиях, в сфере занятости по-прежнему остается «человеческая составляющая», которую невозможно заменить и вытеснить искусственным интеллектом. Он рассказал, что использовал ИИ для ответов на сообщения в мессенджере Slack и по электронной почте, но в итоге вернулся к тому, чтобы отвечать на некоторые из них самостоятельно.

При этом Альтман не привел конкретных цифр по занятости, однако ранее он уже высказывался о потенциальных сокращениях рабочих мест в масштабах целых отраслей из-за развития ИИ, пишет Reuters.

Замена сотрудников

Уже несколько мировых компаний, включая британский финансовый конгломерат HSBC, американский техгигант Amazon, международную банковскую группу Standard Chartered и CBA, крупнейший австралийский банк, объявили о том, что некоторые рабочие места внутри их структур заменяются искусственным интеллектом, отметил Reuters.

Напомним

Сооснователь одного из лидеров сферы ИИ — стартапа Anthropic (создателя чат-бота Claude) — Крис Ола на мероприятии в Ватикане 25 мая предупредил, что существует «реальная возможность» того, что ИИ вытеснит человеческий труд «в очень больших масштабах». По его словам, если это произойдет, поддержка уволенных людей станет «моральным императивом исторического масштаба».

Папа Римский Лев XIV в своей первой энциклике (послании к верующим) на 43 000 слов призвал правительства мира замедлить темпы развития ИИ и жестко регулировать отрасль.