25 мая 2026, 11:21 Читати українською

Средняя зарплата в Киеве превысила 49 тыс. грн: где платят больше

Уровень заработной платы в Киеве продолжает значительно опережать средние показатели по стране. Самые высокие доходы традиционно получают работники ИТ-сферы, финансового сектора и государственного управления, тогда как самые низкие зарплаты остаются в сфере образования, строительстве и сфере обслуживания. Об этом говорится в исследовании «Судебно-юридической газеты».

Номинальная заработная плата

Обновленные статистические данные свидетельствуют, что средняя номинальная заработная плата штатного работника в Киеве составляет 49 381 грн. Это почти на 19 тысяч гривен больше, чем в среднем по Украине, где этот показатель составляет 30 356 грн. По сравнению с предыдущим месяцем зарплаты в столице выросли на 8,2%.

Где самые высокие зарплаты

Самые высокие доходы традиционно зафиксировали в сфере информации и телекоммуникаций. В среднем по Украине работники этой отрасли получали 85 673 грн, тогда как в Киеве — 100 703 грн.

Одни из самых высоких зарплат в столице также были в сфере финансовой и страховой деятельности — 75 893 грн. В государственном управлении и обороне средняя зарплата составляла 65 364 грн, в профессиональной, научной и технической деятельности — 53 433 грн.

Где зарплаты самые низкие

В то же время самые низкие зарплаты остаются в сфере образования. Педагоги в Украине в среднем получали 19 394 грн, а в Киеве — 24 433 грн.

Невысокими остаются зарплаты и в других сферах:

  • строительство — 22 714 грн;
  • здравоохранение и оказание социальной помощи — 24 433 грн;
  • временное размещение и организация питания — 26 218 грн;
  • искусство, спорт, развлечения и отдых — 29 268 грн;
  • деятельность в сфере административного и вспомогательного обслуживания — 30 921 грн.

Какие зарплаты в других отраслях

Среди других сфер уровень средней зарплаты в столице был таким:

  • сельское, лесное и рыбное хозяйство — 54 825 грн;
  • водоснабжение, канализация и обращение с отходами — 52 046 грн;
  • операции с недвижимым имуществом — 47 504 грн;
  • перерабатывающая промышленность — 49 627 грн;
  • добывающая промышленность и разработка карьеров — 41 128 грн;
  • транспорт, складское хозяйство, почтовая и курьерская деятельность — 34 951 грн;
  • промышленность в целом — 31 445 грн.

Сколько работников насчитывается в Киеве

По статистическим данным, среднесписочная численность штатных работников в Киеве составила 1 037 058 человек. В среднем один работник отработал 156 часов.

Данные сформированы по результатам государственного статистического наблюдения предприятий по вопросам статистики труда. Исследование охватывает юридические лица и их обособленные подразделения с количеством наемных работников от 10 человек.

Напомним

Как писал «Минфин», средняя заработная плата в Украине в феврале составила 28 321 грн — это на 1,2% больше, чем в январе 2026 года. Такие данные обнародовала Государственная служба статистики.

Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Комментарии - 4

+15
Abramon
Abramon
25 мая 2026, 12:04
«будівництво — 22 714 грн;» звичайно будівельні компанії - це конверти і масове ухилення від податків. Ця цифра — просто ні про що.
0
kadaad1988
kadaad1988
25 мая 2026, 12:24
Прикольное фуфло!
0
Svyrydenkoa
Svyrydenkoa
25 мая 2026, 13:25
Дуже смішно)). Ось як ці вчителі жирують значить. ну-ну
+15
AllexL
AllexL
25 мая 2026, 13:33
Да пофиг на середнью з/п, краще напішить медіану
