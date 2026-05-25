Уровень заработной платы в Киеве продолжает значительно опережать средние показатели по стране. Самые высокие доходы традиционно получают работники ИТ-сферы, финансового сектора и государственного управления, тогда как самые низкие зарплаты остаются в сфере образования, строительстве и сфере обслуживания. Об этом говорится в исследовании «Судебно-юридической газеты».
Средняя зарплата в Киеве превысила 49 тыс. грн: где платят больше
Номинальная заработная плата
Обновленные статистические данные свидетельствуют, что средняя номинальная заработная плата штатного работника в Киеве составляет 49 381 грн. Это почти на 19 тысяч гривен больше, чем в среднем по Украине, где этот показатель составляет 30 356 грн. По сравнению с предыдущим месяцем зарплаты в столице выросли на 8,2%.
Где самые высокие зарплаты
Самые высокие доходы традиционно зафиксировали в сфере информации и телекоммуникаций. В среднем по Украине работники этой отрасли получали 85 673 грн, тогда как в Киеве — 100 703 грн.
Одни из самых высоких зарплат в столице также были в сфере финансовой и страховой деятельности — 75 893 грн. В государственном управлении и обороне средняя зарплата составляла 65 364 грн, в профессиональной, научной и технической деятельности — 53 433 грн.
Где зарплаты самые низкие
В то же время самые низкие зарплаты остаются в сфере образования. Педагоги в Украине в среднем получали 19 394 грн, а в Киеве — 24 433 грн.
Невысокими остаются зарплаты и в других сферах:
- строительство — 22 714 грн;
- здравоохранение и оказание социальной помощи — 24 433 грн;
- временное размещение и организация питания — 26 218 грн;
- искусство, спорт, развлечения и отдых — 29 268 грн;
- деятельность в сфере административного и вспомогательного обслуживания — 30 921 грн.
Какие зарплаты в других отраслях
Среди других сфер уровень средней зарплаты в столице был таким:
- сельское, лесное и рыбное хозяйство — 54 825 грн;
- водоснабжение, канализация и обращение с отходами — 52 046 грн;
- операции с недвижимым имуществом — 47 504 грн;
- перерабатывающая промышленность — 49 627 грн;
- добывающая промышленность и разработка карьеров — 41 128 грн;
- транспорт, складское хозяйство, почтовая и курьерская деятельность — 34 951 грн;
- промышленность в целом — 31 445 грн.
Сколько работников насчитывается в Киеве
По статистическим данным, среднесписочная численность штатных работников в Киеве составила 1 037 058 человек. В среднем один работник отработал 156 часов.
Данные сформированы по результатам государственного статистического наблюдения предприятий по вопросам статистики труда. Исследование охватывает юридические лица и их обособленные подразделения с количеством наемных работников от 10 человек.
Напомним
Как писал «Минфин», средняя заработная плата в Украине в феврале составила 28 321 грн — это на 1,2% больше, чем в январе 2026 года. Такие данные обнародовала Государственная служба статистики.
