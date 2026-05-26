Кому в Украине предлагают самые высокие зарплаты — исследование OLX.

В Черкассах трактористам предлагают одну из самых высоких медианных зарплат в Украине — 165 000 грн. Об этом пишет «Лига» со ссылкой на обзор OLX Работа.

«Дорогие» вакансии

Согласно результатам исследования, в перечень вакансий с самыми высокими зарплатами входят штукатуры, фасадчики, каменщики, плиточники, маляры и строители. Также высокую оплату труда работодатели готовы предлагать специалистам СТО, в частности автомалярам, рихтовщикам и автоэлектрикам.

«В то же время в некоторых городах в список наиболее высокооплачиваемых профессий вошли стоматологи, руководители отделов продаж, дизайнеры и IT-специалисты. Самая высокая медианная зарплата среди всех проанализированных вакансий зафиксирована у трактористов в сфере агробизнеса в Черкассах — 165 тыс. грн», — говорится в сообщении.

Заработная плата в Киеве

В Киеве, как отметили в OLX Работа, на самые высокие зарплаты могут рассчитывать специалисты строительной сферы: штукатурам и фасадникам предлагают медианную зарплату в 85 000 грн, рихтовщикам — 77 500 грн (за год уровень оплаты вырос на 41%), плиточникам — 75 000 грн (+40%).

Также в столице сохраняется спрос на высококвалифицированных IT-специалистов. В частности, среди вакансий на OLX есть предложения от N-iX для Lead AI/ML Engineer и Lead FullStack Software Engineer with AI с зарплатой до 300 000 грн. Кроме того, в списке профессий с самыми высокими зарплатами в Киеве также находятся менеджеры по продаже недвижимости (75 000 грн, что на 67% больше, чем в прошлом году).

Кому больше всего платят в западных регионах

На западе страны самые высокие зарплаты у специалистов строительных профессий. В частности, во Львове фасадникам предлагают 82 000 грн, в Ивано-Франковске и Ровно штукатурам и малярам — по 75 000 грн.

В Луцке технологи на производстве могут зарабатывать 110 000 грн, в Черновцах каменщикам предлагают 103 000 грн, а в Тернополе кузовщикам на СТО — 100 000 грн.

Дальнобойщикам в Луцке предлагают по 85 000 грн, в Тернополе — 70 000 грн, во Львове — 66 200 грн.

В Ужгороде, кроме строительной сферы, среди наиболее высокооплачиваемых вакансий — менеджеры в гостинично-ресторанном бизнесе и туризме (70 000 грн), а также вакансии в сфере агробизнеса — 70 000 грн.

«Отдельно заметно и рост зарплат в ряде профессий. В Черновцах зарплата каменщиков за год выросла более чем на 217%, а в сфере медицины и фармацевтики — более чем в четыре раза. Во Львове зарплаты маляров выросли на 62%, в Луцке каменщиков — на 56%, а в Ивано-Франковске более чем вдвое выросли зарплаты руководителей отделов продаж и автомаляров», — говорится в сообщении.

Какие зарплаты предлагают в центральных и северных областях

В этих регионах среди вакансий с самыми высокими зарплатами традиционно преобладают строительные специальности, логистика и агросектор, говорится в исследовании. В Хмельницком фасадникам предлагают 72 500 грн, в Житомире штукатурам — 80 000 грн, а в Виннице малярам — 85 000 грн.

«В то же время именно в центральных регионах зафиксированы одни из самых высоких зарплат в Украине. В Черкассах трактористам в сфере агробизнеса работодатели готовы платить 165 000 грн — это рекордный показатель, при этом за год зарплата в этой профессии выросла в четыре раза», — говорится в сообщении.

Высокие зарплаты OLX Работа зафиксировала в сфере медицины и IT. В Кропивницком стоматологам предлагают до 150 000 грн, а в Виннице в категории IT и компьютеров работодатели предлагают более 100 000 грн.

Дальнобойщикам в Виннице предлагают около 100 000 грн, в Кропивницком — 80 000 грн, а в Хмельницком — 70 000 грн.

«В нескольких городах также зафиксирован существенный рост уровня оплаты труда. В Житомире зарплаты трактористов за год выросли более чем в три раза, в Виннице зарплаты плиточников — более чем вдвое, а маляров — на 70%», — указано в сообщении.

В Чернигове самые высокие зарплаты у фасадчиков (95 000 грн), сантехников (70 000 грн), машинистов эскалаторов (60 000 грн), дальнобойщиков (60 000 грн) и плиточников (55 000 грн).

Кому предлагают самые высокие зарплаты на юге

В южных областях самые высокие зарплаты — в сферах автобизнеса, медицины и строительства. В Одессе плиточникам предлагают 85 000 грн, в Николаеве каменщикам — 90 000 грн, а в Херсоне стоматологи могут зарабатывать 150 000 грн. В Одессе штукатурам предлагают 65 000 грн, рихтовщикам — 60 000 грн, а фасадникам — 57 500 грн. В Николаеве супервайзеры могут зарабатывать 75 000 грн, а дальнобойщики — 65 000 грн.

«В то же время Одесса стала одним из немногих городов, где в топ по зарплатам вошла дизайнерская специальность — работодатели готовы платить здесь 63 000 грн. […] В нескольких городах также фиксируем существенные изменения в уровне оплаты труда. В частности, в Николаеве зарплаты каменщиков за год снизились на 70% — в прошлом году работодатели были готовы платить почти втрое больше», — говорится в сообщении.

Кому готовы платить больше всего на Востоке?

Согласно данным OLX Работа, в восточных областях самые высокие зарплаты у представителей технических профессий, строительства и производства. В Полтаве штукатурам предлагают 100 000 грн, в Харькове автоэлектрикам — 65 000 грн, а в Запорожье стоматологи могут зарабатывать 85 000 грн.

«Также высокие зарплаты фиксируем в сфере логистики и производства. В Запорожье дальнобойщикам предлагают 63 100 грн, в Днепре — 55 000 грн, а в Сумах сразу несколько профессий имеют одинаковый уровень медианной зарплаты — по 70 000 грн работодатели готовы платить плиточникам, электрикам, малярам и машинистам эскалатора», — говорится в сообщении.

В нескольких городах существенно вырос уровень оплаты труда. В частности, в Полтаве зарплата штукатуров за год выросла почти в три раза.

«В Харькове, кроме автоэлектриков, в перечень наиболее высокооплачиваемых вакансий вошли мастера по ремонту в сфере IT и компьютеров (61 тыс. грн), штукатуры, фасадчики и маляры — по 55 000 грн», — отметили в компании.