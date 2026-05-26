Кому в Украине предлагают самые высокие зарплаты — исследование OLX.

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Аирдропы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

26 мая 2026, 15:20 Читати українською

Кому в Украине предлагают самые высокие зарплаты — исследование OLX.

В Черкассах трактористам предлагают одну из самых высоких медианных зарплат в Украине — 165 000 грн. Об этом пишет «Лига» со ссылкой на обзор OLX Работа.

В Черкассах трактористам предлагают одну из самых высоких медианных зарплат в Украине — 165 000 грн.

► Читайте страницу«Минфина» в Facebook: главные финансовые новости

«Дорогие» вакансии

Согласно результатам исследования, в перечень вакансий с самыми высокими зарплатами входят штукатуры, фасадчики, каменщики, плиточники, маляры и строители. Также высокую оплату труда работодатели готовы предлагать специалистам СТО, в частности автомалярам, рихтовщикам и автоэлектрикам.

«В то же время в некоторых городах в список наиболее высокооплачиваемых профессий вошли стоматологи, руководители отделов продаж, дизайнеры и IT-специалисты. Самая высокая медианная зарплата среди всех проанализированных вакансий зафиксирована у трактористов в сфере агробизнеса в Черкассах — 165 тыс. грн», — говорится в сообщении.

Заработная плата в Киеве

В Киеве, как отметили в OLX Работа, на самые высокие зарплаты могут рассчитывать специалисты строительной сферы: штукатурам и фасадникам предлагают медианную зарплату в 85 000 грн, рихтовщикам — 77 500 грн (за год уровень оплаты вырос на 41%), плиточникам — 75 000 грн (+40%).

Также в столице сохраняется спрос на высококвалифицированных IT-специалистов. В частности, среди вакансий на OLX есть предложения от N-iX для Lead AI/ML Engineer и Lead FullStack Software Engineer with AI с зарплатой до 300 000 грн. Кроме того, в списке профессий с самыми высокими зарплатами в Киеве также находятся менеджеры по продаже недвижимости (75 000 грн, что на 67% больше, чем в прошлом году).

Кому больше всего платят в западных регионах

На западе страны самые высокие зарплаты у специалистов строительных профессий. В частности, во Львове фасадникам предлагают 82 000 грн, в Ивано-Франковске и Ровно штукатурам и малярам — по 75 000 грн.

В Луцке технологи на производстве могут зарабатывать 110 000 грн, в Черновцах каменщикам предлагают 103 000 грн, а в Тернополе кузовщикам на СТО — 100 000 грн.

Дальнобойщикам в Луцке предлагают по 85 000 грн, в Тернополе — 70 000 грн, во Львове — 66 200 грн.

В Ужгороде, кроме строительной сферы, среди наиболее высокооплачиваемых вакансий — менеджеры в гостинично-ресторанном бизнесе и туризме (70 000 грн), а также вакансии в сфере агробизнеса — 70 000 грн.

«Отдельно заметно и рост зарплат в ряде профессий. В Черновцах зарплата каменщиков за год выросла более чем на 217%, а в сфере медицины и фармацевтики — более чем в четыре раза. Во Львове зарплаты маляров выросли на 62%, в Луцке каменщиков — на 56%, а в Ивано-Франковске более чем вдвое выросли зарплаты руководителей отделов продаж и автомаляров», — говорится в сообщении.

Какие зарплаты предлагают в центральных и северных областях

В этих регионах среди вакансий с самыми высокими зарплатами традиционно преобладают строительные специальности, логистика и агросектор, говорится в исследовании. В Хмельницком фасадникам предлагают 72 500 грн, в Житомире штукатурам — 80 000 грн, а в Виннице малярам — 85 000 грн.

«В то же время именно в центральных регионах зафиксированы одни из самых высоких зарплат в Украине. В Черкассах трактористам в сфере агробизнеса работодатели готовы платить 165 000 грн — это рекордный показатель, при этом за год зарплата в этой профессии выросла в четыре раза», — говорится в сообщении.

Высокие зарплаты OLX Работа зафиксировала в сфере медицины и IT. В Кропивницком стоматологам предлагают до 150 000 грн, а в Виннице в категории IT и компьютеров работодатели предлагают более 100 000 грн.

Дальнобойщикам в Виннице предлагают около 100 000 грн, в Кропивницком — 80 000 грн, а в Хмельницком — 70 000 грн.

«В нескольких городах также зафиксирован существенный рост уровня оплаты труда. В Житомире зарплаты трактористов за год выросли более чем в три раза, в Виннице зарплаты плиточников — более чем вдвое, а маляров — на 70%», — указано в сообщении.

В Чернигове самые высокие зарплаты у фасадчиков (95 000 грн), сантехников (70 000 грн), машинистов эскалаторов (60 000 грн), дальнобойщиков (60 000 грн) и плиточников (55 000 грн).

Кому предлагают самые высокие зарплаты на юге

В южных областях самые высокие зарплаты — в сферах автобизнеса, медицины и строительства. В Одессе плиточникам предлагают 85 000 грн, в Николаеве каменщикам — 90 000 грн, а в Херсоне стоматологи могут зарабатывать 150 000 грн. В Одессе штукатурам предлагают 65 000 грн, рихтовщикам — 60 000 грн, а фасадникам — 57 500 грн. В Николаеве супервайзеры могут зарабатывать 75 000 грн, а дальнобойщики — 65 000 грн.

«В то же время Одесса стала одним из немногих городов, где в топ по зарплатам вошла дизайнерская специальность — работодатели готовы платить здесь 63 000 грн. […] В нескольких городах также фиксируем существенные изменения в уровне оплаты труда. В частности, в Николаеве зарплаты каменщиков за год снизились на 70% — в прошлом году работодатели были готовы платить почти втрое больше», — говорится в сообщении.

Кому готовы платить больше всего на Востоке?

Согласно данным OLX Работа, в восточных областях самые высокие зарплаты у представителей технических профессий, строительства и производства. В Полтаве штукатурам предлагают 100 000 грн, в Харькове автоэлектрикам — 65 000 грн, а в Запорожье стоматологи могут зарабатывать 85 000 грн.

«Также высокие зарплаты фиксируем в сфере логистики и производства. В Запорожье дальнобойщикам предлагают 63 100 грн, в Днепре — 55 000 грн, а в Сумах сразу несколько профессий имеют одинаковый уровень медианной зарплаты — по 70 000 грн работодатели готовы платить плиточникам, электрикам, малярам и машинистам эскалатора», — говорится в сообщении.

В нескольких городах существенно вырос уровень оплаты труда. В частности, в Полтаве зарплата штукатуров за год выросла почти в три раза.

«В Харькове, кроме автоэлектриков, в перечень наиболее высокооплачиваемых вакансий вошли мастера по ремонту в сфере IT и компьютеров (61 тыс. грн), штукатуры, фасадчики и маляры — по 55 000 грн», — отметили в компании.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 2 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами