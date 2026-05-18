45% украинцев не меняли работу, а 30% — не имеют работы — опрос

Команда Rakuten Viber узнала, меняли ли украинцы работу за последний год. В опросе на канале Rakuten Viber Украина приняло участие более 17 тысяч пользователей.

Сменили ли украинцы работу за последний год

Результаты опроса показали, что половина украинцев (45%) работают на том же месте и не планируют ничего менять. В то время как 30% опрошенных — не имеют работы; 19% не работали год назад и сейчас не работают.

Ответы на вопрос «Изменяли ли вы работу за последний год?» распределились так:

Нет, работаю в том же городе и не планирую ничего менять — 45% (46% в 2025);

Не работал/-ла и не работаю сейчас — 19% (21% в 2025);

Работал/а, но не работаю сейчас — 11% (12% в 2024);

Так, по собственному желанию — 10% (8% в 2024);

Работаю там же, но планирую сменить работу — 9% (7% в 2024);

Так, был вынужден/-на изменить из-за сокращения/закрытия компании — 3% (4% в 2024);

Работаю полностью на фрилансе: проект по проекту — 2% (1% в 2024);

Не работал раньше, нашел первую работу в этом году — 1% (столько же, сколько и в 2024).

Дополнительные источники дохода украинцев

Команда также узнала, имеют ли украинцы дополнительные источники дохода: 66% опрошенных получают доход только по основной работе. 14% респондентов иногда имеют подработку, а 10% — работают на двух и более работах.

На вопрос «Имеете ли дополнительные источники дохода кроме основной работы?» ответы распределились так:

Нет, только основная работа — 65%;

Да, иногда имею подработку — 15%;

Да, работаю на двух (или более) работах — 10%;

Так, пассивный доход — 7%;

Да, развиваю собственный бизнес — 3%.

Методика исследования

Методика исследования — анонимный онлайн-опрос, n > 18 000. Ключевая возрастная группа — 34−45 лет, более 50% респондентов в возрасте до 45 лет.