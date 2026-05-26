26 мая 2026, 14:35 Читати українською

«Тихие отпуска» становятся новым трендом: работники тайно отдыхают, не предупреждая работодателя

Пока компании еще не оправились от тренда «тихих увольнений» — когда работники психологически дистанцируются от работы, но формально не увольняются — на рынке труда набирает популярность новое явление: «тихие отпуска». Об этом сообщает Fortune.

Речь идет о работниках, отправляющихся в путешествия или на отдых, официально не принимая выходные. Они продолжают периодически отвечать на письма, заходить в корпоративные мессенджеры или делать вид, что остаются онлайн, хотя действительно могут работать с пляжа в другой стране.

Согласно исследованию Harris Poll, в 2024 году 28% работников хотя бы раз брали скрытый отпуск, не сообщая об этом работодателю. Зачастую так поступают именно миллениалы — почти 4 из 10 представителей поколения. Для сравнения, среди Gen Z, Gen X и бэби-бумеров таковых меньше четверти.

Миллениалы также чаще:

  • имитируют активность в рабочих мессенджерах;
  • намеренно двигают курсор мыши, чтобы выглядеть онлайн;
  • планируют отложенные сообщения вечером, чтобы произвести впечатление работы сверхурочно.

При этом исследователи отмечают: причина не столько в желании «халявить», сколько в страхе выглядеть ленивыми или потерять карьерные возможности из-за просьбы об официальном отпуске.

Отдельное исследование Resume Builder показало, что 43% «тихих туристов» незаметно берут до трех дополнительных выходных за счет компании, а каждая четвертая — целая рабочая неделя.

Карьерный консультант Кайл Эллиотт говорит, что главным признаком «тихого отпуска» является изменение в скорости и времени ответов работника. Если человек, обычно отвечающий за несколько минут, вдруг начинает писать с задержкой или в странное время, это может свидетельствовать о работе из другого часового пояса или отдыха.

Впрочем, эксперт считает, что компаниям следует не только контролировать сотрудников, но и задуматься, почему те вообще боятся честно брать отпуск. По его словам, это может являться сигналом токсической культуры или нечетких ожиданий внутри команды.

Напомним

«Минфин» писал, что 22 ноября 2023 года Верховная Рада приняла закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об упорядочении предоставления и использования отпусков, а также других вопросов».

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
faid
26 мая 2026, 18:17
Працівники правильно роблять
