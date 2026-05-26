«Тихие отпуска» становятся новым трендом: работники тайно отдыхают, не предупреждая работодателя

Пока компании еще не оправились от тренда «тихих увольнений» — когда работники психологически дистанцируются от работы, но формально не увольняются — на рынке труда набирает популярность новое явление: «тихие отпуска». Об этом сообщает Fortune.

Речь идет о работниках, отправляющихся в путешествия или на отдых, официально не принимая выходные. Они продолжают периодически отвечать на письма, заходить в корпоративные мессенджеры или делать вид, что остаются онлайн, хотя действительно могут работать с пляжа в другой стране.

Согласно исследованию Harris Poll, в 2024 году 28% работников хотя бы раз брали скрытый отпуск, не сообщая об этом работодателю. Зачастую так поступают именно миллениалы — почти 4 из 10 представителей поколения. Для сравнения, среди Gen Z, Gen X и бэби-бумеров таковых меньше четверти.

Миллениалы также чаще:

имитируют активность в рабочих мессенджерах;

намеренно двигают курсор мыши, чтобы выглядеть онлайн;

планируют отложенные сообщения вечером, чтобы произвести впечатление работы сверхурочно.

При этом исследователи отмечают: причина не столько в желании «халявить», сколько в страхе выглядеть ленивыми или потерять карьерные возможности из-за просьбы об официальном отпуске.

Отдельное исследование Resume Builder показало, что 43% «тихих туристов» незаметно берут до трех дополнительных выходных за счет компании, а каждая четвертая — целая рабочая неделя.

Карьерный консультант Кайл Эллиотт говорит, что главным признаком «тихого отпуска» является изменение в скорости и времени ответов работника. Если человек, обычно отвечающий за несколько минут, вдруг начинает писать с задержкой или в странное время, это может свидетельствовать о работе из другого часового пояса или отдыха.

Впрочем, эксперт считает, что компаниям следует не только контролировать сотрудников, но и задуматься, почему те вообще боятся честно брать отпуск. По его словам, это может являться сигналом токсической культуры или нечетких ожиданий внутри команды.

