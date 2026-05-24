Польша наращивает наем иностранцев: украинцев на рынке труда стало еще больше

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Аирдропы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

24 мая 2026, 9:02 Читати українською

Польша наращивает наем иностранцев: украинцев на рынке труда стало еще больше

В Польше растет спрос на временных работников — в апреле 2026 года количество запросов на такой персонал выросло примерно на 10%. Об этом сообщил Евгений Кириченко, основатель международной кадровой компании Gremi Personal.

В Польше растет спрос на временных работников — в апреле 2026 года количество запросов на такой персонал выросло примерно на 10%.

► Читайте страницу «Минфина» в Facebook: главные финансовые новости

Тенденция к росту

По словам Кириченко, тенденция к росту временной занятости стала заметной еще в конце 2025 года, однако существенно усилилась уже в первые месяцы 2026 года.

«Сегодня польский бизнес работает в условиях высокой макроэкономической неопределенности. Компании сталкиваются с ростом расходов, дорогостоящим персоналом, нестабильным спросом и более осторожно подходят к инвестициям. В таких условиях работодатели все больше ценят возможность быстро адаптировать масштабы найма к рыночной ситуации», — отмечает основатель Gremi Personal.

Читайте также: Что изменится для украинцев в Польше с 1 апреля

Где фиксируется наибольший спрос

По его словам, наибольший спрос на временных работников сейчас фиксируется в логистике, складском секторе, легкой промышленности, e-commerce, пищевой переработке и сфере услуг. Активный наем также сохраняется в розничной торговле, особенно в периоды сезонного роста продаж.

Какие специальности востребованы

Среди наиболее востребованных специальностей: складские работники, комплектовщики заказов, производственный персонал, операторы линий и оборудования, работники пищевой промышленности, вспомогательный персонал в логистике и транспорте, технические работники и сезонный персонал в гостинично-ресторанном бизнесе.

В то же время, как подчеркивают в Gremi Personal, главным драйвером рынка временной занятости остается не HoReCa, а именно логистика, склады и производство. Причина — высокая текучесть кадров, сезонные колебания спроса и необходимость обеспечивать непрерывность операционной деятельности.

«Компаниям все чаще нужна возможность быстро увеличивать или сокращать количество персонала в зависимости от бизнес-ситуации. Именно поэтому временная занятость становится для многих работодателей инструментом управления рисками и сохранения операционной гибкости», — объясняет Кириченко.

Какие бонусы предлагают

Он также обращает внимание, что параллельно меняются и подходы к конкуренции за работника. Если раньше ключевым фактором была прежде всего почасовая ставка, то сегодня кандидаты все больше обращают внимание на стабильность сотрудничества, легальность трудоустройства, прогнозируемость графика, скорость рекрутинга и дополнительные социальные гарантии.

В ответ работодатели активнее предлагают бонусы за посещаемость, гибкие графики, быстрый выход на работу, жилье, транспорт, упрощенные процедуры трудоустройства и более широкий пакет социальной поддержки.

Особенно важными, по словам основателя Gremi Personal, эти факторы остаются для иностранных работников, количество которых на фоне вышеупомянутых тенденций продолжает расти.

Так, по данным ZUS, в первом квартале 2026 года количество застрахованных иностранцев на рынке труда Польши выросло на 8,6% в годовом исчислении — в среднем до 1,295 млн человек. Для сравнения: в конце 2025 года темпы прироста составляли 7,9%.

Украинцев стало больше

Еще динамичнее растет количество украинских работников. В первом квартале 2026 года их численность в Польше увеличилась на 9,7% в годовом исчислении — почти до 865 тыс. человек.

«В таких условиях решение польского правительства продлить для украинцев упрощенный доступ к рынку труда без необходимости получения отдельного разрешения выглядит вполне прагматичным шагом для поддержки экономики и компенсации дефицита кадров», — считает Кириченко.

Он также отметил, что параллельно власти пытаются дигитализировать и сами процедуры легализации иностранных работников.

В частности, с апреля в Польше заработала обновленная электронная система MOS 2.0, через которую теперь оформляется легализация пребывания и трудоустройство иностранцев. Польский бизнес ожидает, что цифровизация процедур позволит ему быстрее закрывать кадровые потребности в условиях высокой конкуренции за персонал.

Таким образом, пока в Украине идет бессмысленная дискуссия о несуществующих в ней работниках-индусах, Польша, по наблюдениям аналитиков, продолжает массово привлекать иностранную рабочую силу, которая уже глубоко интегрирована в ее экономику. Причем речь идет не только об украинцах, но и об индийцах, колумбийцах, филиппинцах и т. д. И просто так эту конкуренцию за рабочую силу она не собирается проигрывать.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
+15
TAN72
TAN72
24 мая 2026, 9:36
#
Может индусы и прочие пополнят ряды работников
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 6 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами