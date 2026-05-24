Польша наращивает наем иностранцев: украинцев на рынке труда стало еще больше

В Польше растет спрос на временных работников — в апреле 2026 года количество запросов на такой персонал выросло примерно на 10%. Об этом сообщил Евгений Кириченко, основатель международной кадровой компании Gremi Personal.

Тенденция к росту

По словам Кириченко, тенденция к росту временной занятости стала заметной еще в конце 2025 года, однако существенно усилилась уже в первые месяцы 2026 года.

«Сегодня польский бизнес работает в условиях высокой макроэкономической неопределенности. Компании сталкиваются с ростом расходов, дорогостоящим персоналом, нестабильным спросом и более осторожно подходят к инвестициям. В таких условиях работодатели все больше ценят возможность быстро адаптировать масштабы найма к рыночной ситуации», — отмечает основатель Gremi Personal.

Где фиксируется наибольший спрос

По его словам, наибольший спрос на временных работников сейчас фиксируется в логистике, складском секторе, легкой промышленности, e-commerce, пищевой переработке и сфере услуг. Активный наем также сохраняется в розничной торговле, особенно в периоды сезонного роста продаж.

Какие специальности востребованы

Среди наиболее востребованных специальностей: складские работники, комплектовщики заказов, производственный персонал, операторы линий и оборудования, работники пищевой промышленности, вспомогательный персонал в логистике и транспорте, технические работники и сезонный персонал в гостинично-ресторанном бизнесе.

В то же время, как подчеркивают в Gremi Personal, главным драйвером рынка временной занятости остается не HoReCa, а именно логистика, склады и производство. Причина — высокая текучесть кадров, сезонные колебания спроса и необходимость обеспечивать непрерывность операционной деятельности.

«Компаниям все чаще нужна возможность быстро увеличивать или сокращать количество персонала в зависимости от бизнес-ситуации. Именно поэтому временная занятость становится для многих работодателей инструментом управления рисками и сохранения операционной гибкости», — объясняет Кириченко.

Какие бонусы предлагают

Он также обращает внимание, что параллельно меняются и подходы к конкуренции за работника. Если раньше ключевым фактором была прежде всего почасовая ставка, то сегодня кандидаты все больше обращают внимание на стабильность сотрудничества, легальность трудоустройства, прогнозируемость графика, скорость рекрутинга и дополнительные социальные гарантии.

В ответ работодатели активнее предлагают бонусы за посещаемость, гибкие графики, быстрый выход на работу, жилье, транспорт, упрощенные процедуры трудоустройства и более широкий пакет социальной поддержки.

Особенно важными, по словам основателя Gremi Personal, эти факторы остаются для иностранных работников, количество которых на фоне вышеупомянутых тенденций продолжает расти.

Так, по данным ZUS, в первом квартале 2026 года количество застрахованных иностранцев на рынке труда Польши выросло на 8,6% в годовом исчислении — в среднем до 1,295 млн человек. Для сравнения: в конце 2025 года темпы прироста составляли 7,9%.

Украинцев стало больше

Еще динамичнее растет количество украинских работников. В первом квартале 2026 года их численность в Польше увеличилась на 9,7% в годовом исчислении — почти до 865 тыс. человек.

«В таких условиях решение польского правительства продлить для украинцев упрощенный доступ к рынку труда без необходимости получения отдельного разрешения выглядит вполне прагматичным шагом для поддержки экономики и компенсации дефицита кадров», — считает Кириченко.

Он также отметил, что параллельно власти пытаются дигитализировать и сами процедуры легализации иностранных работников.

В частности, с апреля в Польше заработала обновленная электронная система MOS 2.0, через которую теперь оформляется легализация пребывания и трудоустройство иностранцев. Польский бизнес ожидает, что цифровизация процедур позволит ему быстрее закрывать кадровые потребности в условиях высокой конкуренции за персонал.