Пенсии, зарплаты и прожиточный минимум могут вырасти: каких изменений ожидать в июле

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект № 15224−5 , которым предлагают существенно пересмотреть прожиточный минимум, минимальную зарплату и пенсии в 2026 году. Если документ поддержат, первый этап возможен уже с 1 июля.

Как могут измениться выплаты

Законопроект предусматривает поэтапное повышение прожиточного минимума в течение года. Для одного человека суммы могут быть следующими:

с 1 июля — 9 906 грн;

с 1 октября — 10 180 грн.

Также хотят посмотреть показатели для детей, трудоспособных граждан и пенсионеров. Для детей до 6 лет предлагают:

с 1 июля — 7 858 грн;

с 1 октября — 8 074 грн.

Для детей от 6 до 18 лет

с 1 июля — 10 035 грн;

с 1 октября — 10 312 грн.

Для трудоспособных украинцев:

с 1 июля — 11 833 грн;

с 1 октября — 12 160 грн.

Для людей, потерявших трудоспособность:

с 1 июля — 7 387 грн;

с 1 октября — 7 591 грн.

Вместе с прожиточным минмумом предлагается поднять минимальную пенсию по возрасту: с 1 июля она может составить 7387 грн, а с 1 октября — 7591 грн.

Также в документе идет речь о повышении минимальной зарплаты. Она может вырасти с нынешних 8647 грн до 11183 грн с июля и до 12160 грн с октября. Повременная ставка при этом может увеличиться до 64,16 грн с июля и 72,17 грн с октября.

Кроме этого, законопроект предусматривает повышение базового денежного довольствия военных в 1,5 раза с 1 июня 2026 года.

Откуда планируют брать деньги

«Реализация положений законопроекта может быть профинансирована за счет дополнительных поступлений в бюджеты всех уровней от налога на доходы физических лиц, дополнительных доходов в результате предотвращения уклонения от уплаты налогов и сборов, а также за счет сокращения расходов из бюджетов на непервоочередные меры», — отмечается в пояснительной записке к законопроекту.