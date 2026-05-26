Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Аирдропы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
26 мая 2026, 13:38 Читати українською

Пенсии, зарплаты и прожиточный минимум могут вырасти: каких изменений ожидать в июле

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект № 15224−5, которым предлагают существенно пересмотреть прожиточный минимум, минимальную зарплату и пенсии в 2026 году. Если документ поддержат, первый этап возможен уже с 1 июля.

Как могут измениться выплаты

Законопроект предусматривает поэтапное повышение прожиточного минимума в течение года. Для одного человека суммы могут быть следующими:

  • с 1 июля — 9 906 грн;
  • с 1 октября — 10 180 грн.

Также хотят посмотреть показатели для детей, трудоспособных граждан и пенсионеров. Для детей до 6 лет предлагают:

  • с 1 июля — 7 858 грн;
  • с 1 октября — 8 074 грн.

Для детей от 6 до 18 лет

  • с 1 июля — 10 035 грн;
  • с 1 октября — 10 312 грн.

Для трудоспособных украинцев:

  • с 1 июля — 11 833 грн;
  • с 1 октября — 12 160 грн.

Для людей, потерявших трудоспособность:

  • с 1 июля — 7 387 грн;
  • с 1 октября — 7 591 грн.

Вместе с прожиточным минмумом предлагается поднять минимальную пенсию по возрасту: с 1 июля она может составить 7387 грн, а с 1 октября — 7591 грн.

Также в документе идет речь о повышении минимальной зарплаты. Она может вырасти с нынешних 8647 грн до 11183 грн с июля и до 12160 грн с октября. Повременная ставка при этом может увеличиться до 64,16 грн с июля и 72,17 грн с октября.

Кроме этого, законопроект предусматривает повышение базового денежного довольствия военных в 1,5 раза с 1 июня 2026 года.

Откуда планируют брать деньги

«Реализация положений законопроекта может быть профинансирована за счет дополнительных поступлений в бюджеты всех уровней от налога на доходы физических лиц, дополнительных доходов в результате предотвращения уклонения от уплаты налогов и сборов, а также за счет сокращения расходов из бюджетов на непервоочередные меры», — отмечается в пояснительной записке к законопроекту.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Страницу просматривают rzhornovoi, Dmitry V.G. и 26 незарегистрированных посетителей.
