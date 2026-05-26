Binance вернул прямые депозиты с карт для украинских пользователей

Криптобиржа Binance вновь предоставила пользователям из Украины возможность напрямую пополнять счет в долларах США с помощью банковской карты. Функция работает через BPay Global и доступна для пополнения с долларовых карт Visa /Mastercard, в том числе через Apple Pay и Google Pay.

Что это означает

С 26 мая пополнить счет можно банковской картой Visa/Mastercard, в том числе через Apple Pay или Google Pay, а также SWIFT-переводом. Для карточного депозита пользователю необходимо иметь верифицированный аккаунт на платформе и долларовую карту в украинском банке.

По данным Binance, депозиты с карты, Apple Pay и Google Pay проходят в режиме реального времени. Комиссия за такие операции составляет 3,6%. Минимальная сумма пополнения — $15.

Также доступны SWIFT-переводы. Binance отмечает, что не взимает комиссию за SWIFT-депозит, но срок зачисления может составлять от 0 до 5 рабочих дней.

Перед проведением депозита пользователю нужно пройти короткий опрос BPay. В нем необходимо указать планируемый объем депозитов за год, источник дохода, статус занятости и сферу работы. После этого можно выбрать USD, способ пополнения и осуществить депозит.

В то же время для вывода USD через BPay в приложении Binance пока доступен SWIFT-перевод. Срок такого перевода, как указано на платформе, составляет от 0 до 3 рабочих дней, комиссия биржи — $25.

Напомним, 29 декабря Binance сообщила об изменениях в работе фиатных сервисов для украинских пользователей. До запуска маршрута через BPay Global пополнение с украинских карт фактически было доступно только через P2P или Fiat Trade.