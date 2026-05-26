Жалобы через TAX Control обернулись для бизнеса миллионными штрафами: что нарушали чаще всего

Более 3,5 млн гривен финансовых санкций применено к отдельным плательщикам по результатам налогового контроля на основании информации в сообщениях о возможных нарушениях через цифровой сервис TAX Control. Об этом говорится в сообщении ГНС.

На что жаловались украинцы

Чаще граждане сообщали о:

неприменение РРО/ПРРО или отказ в выдаче фискального чека — 47%;

осуществление хозяйственной деятельности без государственной регистрации — 30%;

отказ в безналичном расчете, торговлю без соответствующих лицензий или использование неоформленного труда — 23%.

Где больше всего нарушений

Больше всего сообщений поступило о возможных нарушениях в Днепропетровской, Харьковской, Одесской областях и Киеве.

Напомним

Как писал «Минфин», в ноябре 2026 года ГНС запустила цифровой сервис TAX Control. Это инструмент для выявления нарушений в сфере торговли, услуг или общественного питания.