Более 3,5 млн гривен финансовых санкций применено к отдельным плательщикам по результатам налогового контроля на основании информации в сообщениях о возможных нарушениях через цифровой сервис TAX Control. Об этом говорится в сообщении ГНС.
Жалобы через TAX Control обернулись для бизнеса миллионными штрафами: что нарушали чаще всего
► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости
На что жаловались украинцы
Чаще граждане сообщали о:
- неприменение РРО/ПРРО или отказ в выдаче фискального чека — 47%;
- осуществление хозяйственной деятельности без государственной регистрации — 30%;
- отказ в безналичном расчете, торговлю без соответствующих лицензий или использование неоформленного труда — 23%.
Где больше всего нарушений
Больше всего сообщений поступило о возможных нарушениях в Днепропетровской, Харьковской, Одесской областях и Киеве.
Напомним
Как писал «Минфин», в ноябре 2026 года ГНС запустила цифровой сервис TAX Control. Это инструмент для выявления нарушений в сфере торговли, услуг или общественного питания.
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Страницу просматривают 12 незарегистрированных посетителей.
Комментарии