Кабмин изменил правила малой приватизации: как будут продавать объекты

Кабинет Министров изменил правила малой приватизации и сделал обязательными открытые онлайн-аукционы для продажи арендованного государственного и коммунального имущества. Об этом 25 мая сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

Как будут продавать объекты

Теперь арендованное государственное и коммунальное имущество, в котором арендатор произвел ремонт или осуществил модернизацию, будет продаваться исключительно через открытые онлайн-аукционы в системе «Prozorro.Продажи», заявила глава правительства.

Свириденко объяснила, что раньше часто применялся механизм внеконкурентного выкупа: арендаторы брали имущество в аренду, инвестировали в так называемые неотъемлемые улучшения, после чего получали право выкупить объект без аукциона и по цене ниже рыночной. Поэтому государство и общины теряли потенциальные доходы, подчеркнула премьер-министр.

В то же время правительство оставило механизм защиты для арендаторов, инвестировавших в имущество. Подтвержденные расходы по неотъемлемым улучшениям будут компенсироваться или засчитываться при окончательном расчете за объект.

Напомним

Как писал «Минфин», за семь лет реформы малой приватизации Украина получила в бюджеты более 21,8 млрд грн. Из них 15,9 млрд грн получил государственный бюджет, а 6 млрд грн — местные бюджеты.