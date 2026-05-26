Национальный банк Украины установил на 27 мая официальный курс гривны на уровне 44,2767 грн/$. Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем НБУ снизил курс гривны на 3 копейки. Кроме того, это новый исторический максимум доллара.
НБУ установил курс валют на среду: доллар обновил исторический максимум
► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
Курс доллара
На среду НБУ установил курс доллара: 44,27 грн. Это на 3 копейки больше, чем во вторник (44,24 грн).
Курс евро
В то же время курс евро на среду установлен на отметке — 51,51 грн, что на 1 копейку меньше, чем во вторник (51,52 грн).
Исторический максимум евро: 51,91 грн (22.04.26).
Присоединяйтесь к multi. Мобильное приложение, помогающее выгодно обменивать валюту
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Комментарии - 3