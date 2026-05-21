Главное за четверг: выгодные инвестиции, налогообложение банков и рост доллара

НБУ выступил против налога на прибыль банков в 50%: это чревато кредитованием экономики

Национальный банк Украины раскритиковал законопроект относительно повышенного налогообложения банковского сектора, заявив, что продолжение практики 50% налога на прибыль может повредить кредитованию экономики и ослабить способность банков поддерживать страну во время войны и послевоенного восстановления. Об этом говорится в позиции НБУ по законопроекту о налогообложении банков.

НБУ установил курс валют на пятницу: доллар продолжает обновлять рекорды

Национальный банк Украины установил на 22 мая 2026 официальный курс гривны на уровне 44,2341 грн/$. Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем НБУ снизил курс гривны меньше, чем на копейку, однако это новый исторический максимум.

Валюта или гривневые ОВГЗ — что выгоднее покупать сейчас и не прогореть на курсе

Граждане продолжают активно вкладывать деньги в ОВГЗ: объем размещенных ими в этом инструменте средств ставит новые рекорды. Но будут ли такие вложения выгодными и при какой доходности ОВГЗ, если гривна продолжит девальвировать? — поговорим об этом подробнее.

Топ-5 специальностей, в которых больше всего нуждается ОПК

Украинские оборонные компании активно ищут к себе команды инженеров-конструкторов (67% респондентов), производственный персонал и сборщиков (56%), инженеров по электронике и инженеров встроенных систем (по 41%), разработчиков программного обеспечения (37%). Об этом написал Председатель Налогового комитета В Р Данило Гетманцев со ссылкой на данные исследования Украинского совета оружейников и CORE Team.

Наперегонки с инфляцией: какие инвестиции позволяют ее обогнать, а какие нет

Инфляция — главный соперник любого инвестора. Если вложенные деньги приносят доходы ниже его уровня, значит, сбережения растут только формально, но на самом деле сгорают. Какие инструменты позволяют опередить рост цен, а какие работают «в минус», разбирался «Минфин».