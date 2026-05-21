НБУ выступил против введения налога на прибыль банков в размере 50%: это создает угрозу для кредитования экономики

Национальный банк Украины раскритиковал законопроект относительно повышенного налогообложения банковского сектора, заявив, что продолжение практики 50% налога на прибыль может повредить кредитованию экономики и ослабить способность банков поддерживать страну во время войны и послевоенного восстановления. Об этом говорится в позиции НБУ по законопроекту о налогообложении банков.

В Нацбанке назвали три блока фундаментальных угроз от фискального давления на финансовый сектор:

Во-первых, экстраналог существенно ограничивает кредитный потенциал банков.

Способность банков наращивать кредитование зависит от запасов их капитала, ключевым источником поддержки которого в условиях войны есть текущие прибыли.

Прибыль банков сейчас имеет рыночную природу, она сформирована за счет кредитования и инвестиций в ОВГЗ, а рентабельность капитала уменьшилась до 50% в 2025 году по сравнению с 52% в 2024 году и 59% в 2023 году.

Предпочитая получение 20 млрд грн доходов сейчас (ожидаемый фискальный эффект), мы отказываемся от 200−300 млрд грн ресурса в будущем для кредитования экономики.

Банки сегодня имеют достаточные запасы капитала, однако они уже исчерпали их уплатой экстраналога по итогам 2023 и 2024 годов и активной кредитной экспансией в 2024 и 2025 годах.

Во-вторых, эффективность такого шага для бюджета сомнительна

Половину прибыли сектора генерируют государственные банки, все равно перечисляющие большую часть полученных доходов в бюджет в форме дивидендов.

Именно государственные банки, прежде всего, ощутят негативный эффект, ведь значительно труднее выполнять ряд критических планов по поддержке сфер энергетики и обороны, имея меньшие запасы капитала.

Обычная же ставка позволит Министерству финансов регулировать уровень капитала государственных банков через дивиденды, выбирая между кредитными портфелями и наполнением бюджета.

По результатам оценки устойчивости 2025 года уже потребовалась докапитализация отдельных государственных банков, которая в случае реализации потребует существенных объемов средств налогоплательщиков.

Экстрапалог подрывает доверие к уникальному для бюджета инструменту ОВГЗ, поскольку более мелкие инвесторы (физические лица, страховщики и финансовые компании) повышенный налог не платят.

В-третьих, непропорциональная нагрузка дискриминирует отрасль и отпугивает инвесторов

Только банковский сектор постоянно имеет повышенную ставку налога на прибыль 25% (по сравнению с 18% для остальной экономики) и уже дважды уплатил 50% фактически.

У сектора самая высокая нагрузка среди всех секторов экономики — 68 копеек поступлений в государственный бюджет на одну гривну добавленной стоимости.

За 2025 год сектор обеспечил 11% всех платежей в государственный бюджет (с учетом уплаченных дивидендов государственных банков), в то время как его доля в ВВП составила всего 2,9%.

Банковский сектор единственный, которому запрещено выплачивать дивиденды (кроме государственных банков), поэтому прибыль — единственный ресурс для его развития.

Для успешной приватизации государственных банков нужны репутабельные инвесторы с долгосрочным видением, однако для них критически важна предсказуемая пропорциональная налоговая политика.

«В отличие от кризиса 2014−2016 годов, банки сейчас не усугубляют шоки войны для экономики, а сглаживают их. Кроме того, они и дальше несут значительное финансовое и операционное бремя войны, обеспечивают бесперебойный доступ к своим услугам для бизнеса и населения. Однако ситуация может очень быстро измениться. В то же время, инструментарий Национального банка для смягчения негативных эффектов от экстраналога на капитал почти исчерпан, и дальнейшие шаги могут сорвать план интеграции в ЕС», — говорится в сообщении регулятора.

По словам НБУ, экономика страны нуждается в поддержке, а для полноценной поддержки банковская система (которая по объемам капитала в десять раз меньше системы соседней Польши) должна расти. Экстрапалог нивелирует этот рост.

Регулятор подчеркнул, что в итоге такие точечные решения не снижают актуальность системной реформы по расширению налоговой базы, в частности, за счет детенизации экономики, согласно меморандуму с МВФ. Однако системное увеличение нагрузки на наиболее прозрачный сегмент экономики провоцирует налоговый арбитраж и нивелирует усилия по детенизации экономики.

Напомним

3 декабря 2025 года Верховная Рада Украины приняла в целом законопроект № 14097 о повышении ставки налога на прибыль для банков до 50% на 2026 год.

Бывшая первая заместитель председателя Национального банка Украины Екатерина Рожкова ранее заявила, что повторное ретроспективное повышение налога на прибыль банков с 25% до 50% привело к сокращению капитала банковской системы. Это в свою очередь уменьшило возможности банков по наращиванию кредитного портфеля на 20%.

Ставка налога на прибыль в 50% впервые была временно введена с ноября 2023 года и применялась к прибыли банков, начисленной за весь 2023 год, а также действовала по прибыли за 2024 год. В 2025 году прибыль банков облагалась налогом по ставке 25%.