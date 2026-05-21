Национальный банк Украины зафиксировал масштабную мошенническую кампанию, направленную на украинских пользователей и бизнес. Злоумышленники организовали массовую рассылку фишинговых электронных писем с вредными вложениями, которые маскируются под официальную корреспонденцию центрального банка. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
Мошенники рассылают опасные письма от имени НБУ
► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости
По данным регулятора, киберпреступники отправляют письма по различным сторонним электронным адресам, однако визуальное оформление сообщений полностью копирует фирменный стиль и дизайн страниц официального сайта НБУ.
В тексте таких писем мошенники призывают жертву срочно перейти по указанной ссылке и скачать zip-архив, в котором якобы содержится важный перечень документов или нормативных актов. На самом деле внутри архива спрятано опасное вредоносное ПО (вирус), которое после запуска предоставляет хакерам скрытый удаленный доступ к компьютеру жертвы.
Читайте также: Мошенники массово рассылают фальшивые письма от имени БЭБ
В НБУ призывают граждан и предпринимателей соблюдать правила информационной безопасности:
- не переходить по подозрительным ссылкам из писем;
- не загружать и не распаковывать никакие посторонние файлы или архивы;
- помнить, что для официальной электронной переписки сотрудники Нацбанка используют исключительно корпоративную почту, которая заканчивается на легальный государственный домен @bank.gov.ua.
Комментарии