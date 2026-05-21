На украинских АЗС 21 мая были зафиксированы разнонаправленные изменения цен на топливо. Премиальный бензин А-95 подешевел, в то время как другие виды бензина продолжили дорожать. В то же время, цены на дизельное топливо остались без изменений. Об этом сообщает «Минфин» со ссылкой на данные Консалтинговой группы «А-95».
Цены на АЗС штормит: премиальный А-95 дешевеет, а другой бензин продолжает дорожать
Средние цены на горючее
Динамика изменения стоимости горючего за последние сутки выглядит следующим образом:
- Бензин А-95 премиум стал единственной позицией среди светлых нефтепродуктов, показавшей понижение. Его цена упала на 25 копеек и зафиксировалась на уровне 79,47 грн/л.
- Бензин А-95 напротив, продемонстрировал восходящий тренд, прибавив к стоимости еще 25 копеек. Его средняя цена составляет 75,48 грн/л.
- Бензин А-92 показал самый интенсивный темп удорожания, взлетев сразу на 46 копеек — до 68,90 грн/л.
- Дизельное топливо продемонстрировало абсолютный штиль. Стоимость «тяжелого» топлива осталась на уровне предыдущего дня — 87,38 грн/л.
- Автомобильный газ подорожал символически — на 1 копейку, закрепившись на отметке 47,46 грн/л.
Цены АЗС на топливо и автогаз
Источник: Минфин
