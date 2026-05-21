Маск получит бонус, если на Марс переедет 1 млн человек

Гендиректор и владелец SpaceX Илон Маск получит бонус в 1 млрд акций компании, если ее капитализация достигнет $7,5 трлн и ей удастся создать постоянную колонию на Марсе с не менее чем 1 млн жителей. Заявление об этом было подано в Комиссию по ценным бумагам и биржам США в среду, 21 мая, сообщает Bloomberg.
В январе совет директоров предоставил Маску 1 млрд акций класса B с ограниченным правом продажи, распределенных на 15 равных траншей в зависимости от результатов деятельности. Только при достижении целей по капитализации и марсианской колонии он сможет получить этот пакет полностью.
По оценкам Business Insider, при капитализации SpaceX в $1,5 трлн, пакет из 1 млрд акций стоит примерно $117 млрд. Но если она достигнет целевых $7,5 трлн, то полный бонус за колонизацию Марса составит уже $583 млрд.
Сейчас Маску принадлежит 85,1% голосующих акций в преддверии IPO, которое пройдет в следующем месяце. Как отмечает Bloomberg, это отражает высокий контроль миллиардера над космической корпорацией.
