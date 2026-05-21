Энергонезависимость и расширение грантов: топ-5 шагов государства для поддержки бизнеса

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Аирдропы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

21 мая 2026, 14:41 Читати українською

Энергонезависимость и расширение грантов: топ-5 шагов государства для поддержки бизнеса

Минэкономики обнародовало результаты свежего Дайджеста бизнес реформ за первый квартал 2026 года, в котором зафиксировано пять важнейших институциональных и финансовых изменений для украинского предпринимательства.

Энергонезависимость и расширение грантов: топ-5 шагов государства для поддержки бизнеса
Фото: pixabay

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

В пятерку главных реформ и инструментов помощи бизнесу вошли:

Энергостойкость МСБ (Малого и среднего бизнеса)

На фоне инфраструктурных вызовов государство запустило финансовый инструмент для обеспечения автономности предприятий. В частности, бизнес получил доступ к энергокредитам под 0% годовых в рамках программы «5−7-9%». Максимальная сумма такого кредита составляет до 10 миллионов гривен, а срок обращения рассчитан на 3 года. Кроме того, предусмотрена разовая целевая финансовая помощь в размере от 7 500 до 15 000 гривен.

Новые условия грантов для перерабатывающей промышленности

Правительство либерализировало условия безвозвратных грантов для производственного сектора. Предприниматели получили более широкий доступ к этой программе поддержки. Кроме этого, Кабмин ввел более выгодные и гибкие условия в случае закупки именно украинского оборудования, стимулируя внутреннее машиностроение.

Страхование военных рисков

Для защиты частного капитала введен действенный механизм страхования. Государство обеспечило покрытие и компенсацию за поврежденное или уничтоженное имущество на сумму до 30 миллионов гривен. Вместе с этим предприниматели получили упрощенный и ускоренный доступ к страховым выплатам без бюрократических проволочек.

Читайте также: Украина планирует привлечь $390 млн от МБРР для поддержки бизнеса в рамках программы RISE

Отмена АВР

Значительным шагом навстречу бизнесу стала отмена обязательности Актов выполненных работ (АВР). Теперь этот документ больше не является принудительным. Факт надлежащего выполнения работ или услуг компании могут подтверждать вообще без актов — в любом другом удобном формате, который письменно согласован между сторонами.

Запуск «ЕЧЕК»

В сфере розничной торговли и фискализации произошел огромный цифровой прорыв. Фискальные чеки стали доступны для клиентов в цифровом формате непосредственно через банковские приложения. Эффективность инструмента подтверждают цифры: только за первый месяц работы системы было сгенерировано и выдано 7 миллионов цифровых чеков.

Напомним

«Минфин» писал, что Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) вместе с Приватбанком и Raiffeisen Bank Ukraine запустил инструмент помощи предприятиям, чье имущество пострадало от войны.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 7 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами