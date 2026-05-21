Энергонезависимость и расширение грантов: топ-5 шагов государства для поддержки бизнеса

Минэкономики обнародовало результаты свежего Дайджеста бизнес реформ за первый квартал 2026 года, в котором зафиксировано пять важнейших институциональных и финансовых изменений для украинского предпринимательства.

В пятерку главных реформ и инструментов помощи бизнесу вошли:

Энергостойкость МСБ (Малого и среднего бизнеса)

На фоне инфраструктурных вызовов государство запустило финансовый инструмент для обеспечения автономности предприятий. В частности, бизнес получил доступ к энергокредитам под 0% годовых в рамках программы «5−7-9%». Максимальная сумма такого кредита составляет до 10 миллионов гривен, а срок обращения рассчитан на 3 года. Кроме того, предусмотрена разовая целевая финансовая помощь в размере от 7 500 до 15 000 гривен.

Новые условия грантов для перерабатывающей промышленности

Правительство либерализировало условия безвозвратных грантов для производственного сектора. Предприниматели получили более широкий доступ к этой программе поддержки. Кроме этого, Кабмин ввел более выгодные и гибкие условия в случае закупки именно украинского оборудования, стимулируя внутреннее машиностроение.

Страхование военных рисков

Для защиты частного капитала введен действенный механизм страхования. Государство обеспечило покрытие и компенсацию за поврежденное или уничтоженное имущество на сумму до 30 миллионов гривен. Вместе с этим предприниматели получили упрощенный и ускоренный доступ к страховым выплатам без бюрократических проволочек.

Отмена АВР

Значительным шагом навстречу бизнесу стала отмена обязательности Актов выполненных работ (АВР). Теперь этот документ больше не является принудительным. Факт надлежащего выполнения работ или услуг компании могут подтверждать вообще без актов — в любом другом удобном формате, который письменно согласован между сторонами.

Запуск «ЕЧЕК»

В сфере розничной торговли и фискализации произошел огромный цифровой прорыв. Фискальные чеки стали доступны для клиентов в цифровом формате непосредственно через банковские приложения. Эффективность инструмента подтверждают цифры: только за первый месяц работы системы было сгенерировано и выдано 7 миллионов цифровых чеков.

Напомним

«Минфин» писал, что Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) вместе с Приватбанком и Raiffeisen Bank Ukraine запустил инструмент помощи предприятиям, чье имущество пострадало от войны.