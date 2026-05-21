21 мая 2026, 11:22 Читати українською

Трамп разрешил доступ криптофирм к платежной инфраструктуре

19 мая президент США Дональд Трамп подписал указ об интеграции цифровых активов в традиционную финансовую систему и пересмотре правил доступа криптокомпаний к платежной инфраструктуре, пишет Forklog.com.

19 мая президент США Дональд Трамп подписал указ об интеграции цифровых активов в традиционную финансовую систему и пересмотре правил доступа криптокомпаний к платежной инфраструктуре, пишет Forklog.com.
Фото: Донадьд Трамп

Что разрешил Трамп

В течение 90 дней главы федеральных финансовых регуляторов должны проанализировать действующие нормы и определить, какие из них мешают компаниям получать банковские лицензии и страхование депозитов. На реализацию мер по поддержке инноваций по итогам проверки отведено 180 дней.

Отдельный блок указа касается Федеральной резервной системы США (ФРС). Белый дом поручил ведомству за 120 дней оценить возможность предоставления прямого доступа к платежным счетам и услугам резервных банков для «незастрахованных депозитарных учреждений и небанковских финансовых компаний».

В отчете ФРС должна ответить на вопросы:

  • позволяет ли действующее законодательство расширить доступ;
  • какие юридические барьеры препятствуют;
  • могут ли 12 региональных резервных банков принимать решения о выдаче мастер-аккаунтов самостоятельно.

Если Федрезерв подтвердит законность такого доступа, регулятору предложено внедрить прозрачную процедуру рассмотрения заявок со сроком принятия решения до 90 дней.

Эта инициатива особенно важна для специальных депозитарных институтов Вайоминга. В начале года, Федеральный резервный банк Канзас-Сити предоставил бирже Kraken доступ к ограниченной версии мастер-аккаунта.

В Reuters уточнили, что в марте банковское подразделение платформы получило доступ к платежной системе Федрезерва через целевой счет. По данным агентства, аналогичное разрешение хотят получить Ripple, Anchorage Digital и Wise.

ФРС планирует внедрить упрощенный формат мастер-счетов. В декабре 2025 года ведомство опубликовало проект, который позволит некоторым компаниям получить доступ к банковской системе через «облегченный» аккаунт.

На инициативу Трампа отреагировала Ассоциация независимых общественных банкиров Америки. Глава организации Ребека Ромеро Рейни заявила о «значительных регуляторных пробелах» между банками и небанковскими структурами.

Она подчеркнула, что резервные финучреждения должны сохранять право отказывать в доступе эмитентам стейблкоинов и криптокомпаниям для обеспечения стабильности системы.

Напомним

14 мая Банковский комитет сената США одобрил законопроект CLARITY Act голосами 15 против 9. Документ предусматривает комплексное регулирование крипторынка на федеральном уровне.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
