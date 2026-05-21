Чехия анонсировала жесткие проверки и отмену льгот для украинцев

Чешское правительство готовит масштабные изменения к законодательству, которые существенно повлияют на жизнь украинцев, нашедших убежище в стране. Премьер-министр Анджей Бабиш опубликовал официальное обращение, в котором четко очертил курс на «закручивание гаек» и усиление контроля над пребыванием мигрантов. Об этом пишет Czechia Online .

Окончательное утверждение всех нововведений правительство планирует завершить очень оперативно до конца мая текущего года. Главный лейтмотив грядущих перемен: никаких уникальных преимуществ или эксклюзивных условий для беженцев по сравнению с местным населением.

Отмена льгот и обязательный техосмотр

По словам главы правительства, система поддержки претерпевает коренную трансформацию. Теперь всех украинских беженцев переведут на общий режим получения социальной помощи, который действует для граждан Чехии. Это означает полную отмену специфических финансовых преференций, существовавших ранее в рамках программ помощи.

Еще одним болезненным нововведением станет введение обязательного технического осмотра для всех автомобилей с украинской регистрацией. Владельцам транспортных средств придется официально подтверждать техническую исправность своих машин, чтобы иметь право легально передвигаться по чешским дорогам.

Жесткие проверки и критика от премьера

Кроме урезания выплат, чешские власти анонсировали радикальное усиление проверок условий проживания и работы. Инспекторы будут тщательно контролировать, имеют ли беженцы действительно медицинское страхование и на каких условиях они работают, чтобы массово выявлять факты теневой занятости.

Свое решение Андрей Бабиш сопровождал достаточно жесткой и откровенной риторикой.

«Мы усилим проверки пребывания беженцев в Чехии и примем ряд других мер. Многие беженцы работают в черную, а социальные выплаты стали предметом злоупотреблений. Приезжают богатые украинцы на дорогих автомобилях и пользуются нашей медицинской системой. Почему они должны иметь какое-то преимущество? — прямо заявил чешский премьер.