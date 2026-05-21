Цены на нефть растут на фоне неопределенности мирного соглашения с Ираном и сокращения запасов

В четверг, 21 мая, цены на нефть выросли более чем на 1%, частично отыграв предварительное падение. Инвесторы продолжают следить за мирными переговорами между США и Ираном, в то время как ограниченное предложение на рынке и сокращение запасов нефти в США поддерживают котировки. Об этом сообщает Reuters.

По состоянию на 09:18 фьючерсы на нефть Brent подорожали на $1,27 (1,21%) до $106,29 за баррель. Американская нефть West Texas Intermediate (WTI) прибавила $1,29 (1,31%) и торговалась на уровне $99,55 за баррель.

Накануне оба эталонных сорта потеряли более 5,6% и опустились до самого низкого уровня более чем через неделю после заявлений президента США Дональда Трампа о том, что переговоры с Ираном находятся на финальном этапе. В то же время, он пригрозил новыми ударами, если Тегеран не согласится на мирное соглашение.

Что говорят аналитики

Аналитики ING отмечают, что нефтяной рынок остается слишком чувствительным к любым новостям вокруг Ирана.

«Участники рынка возлагают большие надежды на сообщения о прогрессе в переговорах между США и Ираном. Однако подобная ситуация уже случалась неоднократно и, наконец, завершалась разочарованием», — говорится в обзоре банка.

В ING прогнозируют, что средняя цена Brent в текущем квартале составит около $104 за баррель.

Между тем Иран предупредил о возможности новых атак и объявил о дополнительных мерах контроля над Ормузским проливом, который остается преимущественно закрытым. До войны через нее проходили поставки нефти и сжиженного газа, что обеспечивало около 20% мирового потребления.

В среду Тегеран сообщил о создании новой структуры — «Администрации Персидского залива», которая будет контролировать «управляемую морскую зону» в Ормужском проливе.

Иран фактически перекрыл пролив в ответ на начавшиеся 28 февраля удары США и Израиля. Хотя после апрельского перемирия активные боевые действия в большинстве своем прекратились, Иран продолжает ограничивать движение судов через Ормузский пролив, тогда как США блокируют иранское побережье.

Сокращение запасов

Перебои со снабжением нефти заставляют страны активно использовать коммерческие и стратегические резервы, что усугубляет беспокойство относительно их быстрого истощения.

По данным Управления энергетической информации США (EIA), на прошлой неделе страна изъяла почти 10 млн баррелей нефти из Стратегического нефтяного резерва — это стало самым большим сокращением запасов за всю историю.

Дополнительным фактором поддержки цен стали данные EIA о более существенном, чем ожидалось, сокращении коммерческих запасов нефти в США.

Главный исследователь энергетического и химического рынка China Futures Минюй Гао отметил, что из-за снижения запасов нефти будет сложно надолго оставаться дешевой.

«Блокировка Ормузского пролива может привести к тому, что мировые запасы нефти и горючего опустятся до минимума за последние пять лет», — сказал аналитик.