Чем запомнился Invest Talk Summit 2026 и что делать, если пропустили ивент

Invest Talk Summit прошел в Киеве 16 мая, собрав инвесторов и участников рынка в одном месте. Обсуждение актуальных вызовов и тенденций, дискуссии, розыгрыши призов, полезный нетворкинг — все это и многое другое запомнится гостям конференции. Рассказываем, каким было мероприятие в этом году.

Саммит начался с важной темы не только для инвестиционного рынка, но и для украинского общества в целом. Слово взял президент фонда «Реконструкция и развитие Украины» Артем Гончаренко. Темой выступления стали инвестиции в человеческий капитал и рынок труда для ветеранов и участников военно-промышленного комплекса (ВПК). Говорили о поддержке военных, которые возвращаются с войны и должны переквалифицироваться и адаптироваться, а также о создании экосистемы для ветеранов.

Далее речь зашла об инвестициях в ОВГЗ. Эту тему осветил в своем выступлении Владислав Свистонов, управляющий активами компании ICU, которая стала генеральным партнером Invest Talk Summit 2026. В центре внимания оказалась доходность актива. Спикер констатировал, что за последние 10 лет инвестиции в ОВГЗ принесли около 6% годовых в долларах, даже с учетом девальвации и войны.

О стратегиях инвестирования рассказал инвестиционный советник, лектор Биржевого университета Анатолий Ильченко. Он рекомендовал не просто покупать активы ежемесячно, а увеличивать объем покупок, когда рынок «падает».

Тему глобальной геополитики и ее влияния на мировые рынки раскрыл Сергей Микулов, партнер IPan.ua, соучредитель ITKS, автор канала «Баллады экономного рыцаря». Он подтвердил, что система «американского мира», существовавшая до 2008 года, разрушена войнами (в том числе и войной в Украине) и торговыми конфликтами.

Говорили также о переходе мира к «аполярности» (отсутствию четкого центра силы) из-за противостояния США и Китая в технологиях (чипы, ИИ) и цепочках поставок. Отдельное внимание уделили вопросу дедолларизации и росту расчетов за нефть в юанях, а также усилению конкуренции цифровых валют.

Традиционно инвесторов волнует вопрос, какому же активу отдать предпочтение. Этим темам было посвящено не одно выступление. В частности, «Битва за землю: фонды недвижимости против земельных фондов: где больше прибыли?». Спикеры говорили о преимуществах обоих активов, а также подчеркивали стремительный рост капитализации земли, констатировав, что с момента открытия рынка в 2021 году средняя цена земли официально выросла на 96%.

Еще одна тема, которая зацепила зал и вызвала споры — «Криптовалюта vs Недвижимость». Консервативные инвесторы подчеркивали, что важно иметь «физический» актив, тогда как крипто-оптимисты доказывали, что мобильность капитала в условиях войны — это самое главное.

Тренд на инвестирование в энергетику стал важной темой Invest Talk Summit 2026. CEO Бюро инвестиционных программ, основатель GreenInvest Александр Бондаренко размышлял о том, стоит ли инвестировать в этот актив в 2026—2027 годах. Он рассказал, что на сегодняшний день рынок солнечных станций — это преимущественно B2B-сделки. Ожидаемая капитализация при консолидации крупными игроками (например, ДТЭК) составляет около 15−20%. Но наряду с этим есть и определенные риски. Например, такие как физическое уничтожение объектов энергетики в результате обстрелов.

В целом Invest Talk Summit 2026 стал важной площадкой для сообщества украинских инвесторов, где обсуждалось, как укрепить инвестиционный портфель, сохранить и приумножить активы в условиях перемен. Помимо выступлений и полученных знаний, участники получили возможность пообщаться вживую, поделиться опытом, а также — начать инвестировать прямо на саммите.

