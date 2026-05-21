Украинцы массово открывают бизнес в Сербии: с начала войны количество предпринимателей выросло в 2,7 раза

В Сербии в настоящее время работает более 480 бизнесов с мажоритарным украинским капиталом, в том числе 161 компания и 320 предпринимателей, сообщил президент Торгово-промышленной палаты Сербии Марко Чадеж в интервью агентству «Интерфакс-Украина».

Где работает украинский бизнес

«Предпочтительно в сферах IT, консалтинговых услуг, торговли и малого бизнеса», — сказал он.

Для сравнения Чадеж привел данные довоенного 2021 года, когда в Сербии работали 202 украинских компаний и 117 предпринимателей. По его словам, около 40% из них были закрыты, однако после 2022 года было зафиксировано значительное количество новых регистраций.

«В прошлом году, например, не была закрыта ни одна компания или предприниматель», — отметил он.

Президент ТПП Сербии добавил, что украинский бизнес в Сербии постепенно переходит от традиционной торговли к цифровым и другим услугам, основанным на знаниях.

«Количество IT-предпринимателей, консалтинговых фирм и дизайн-студий растет год за годом», — сказал Чадеж.