В Украине в обращении появится новая памятная монета с Петлюрой (фото)

Нацбанк вводит в обращение новую памятную монету «100-летие дня памяти Симона Петлюры». Об этом говорится в сообщении регулятора.

Что известно о монете

Памятная монета имеет номинал 2 гривны.

На аверсе на зеркальном фоне изображен стилизованный портрет Симона Петлюры, слева — элемент нашивки из его френча в виде ветки.

На реверсе — художественная композиция с элементами символики УНР. В центре — трезубец (изображение нарукавного знака образца 1919 года), по кругу — надпись «100-летие Дня памяти Симона Петлюры» и венок из грамоты Симона Петлюры с надписью «УНР».

Тираж — до 50 000 штук в сувенирной упаковке.

Где купить

Купить памятную монету можно будет с 26 мая в интернет-магазине нумизматической продукции НБУ и у банков-дистрибьюторов.

Инвестиции в украинскую нумизматику

Инвестиции в украинскую нумизматику остаются интересными не только с точки зрения коллекционирования и памяти, но и достаточно выгодными с инвестиционной точки зрения. Причем не только по позициям серебра, мировая цена которого в последнее время существенно выросла, но и по монетам из недрагоценных металлов.