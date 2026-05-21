В среднем украинцам нужно работать 5−7 лет, если откладывать на 1-комнатную квартиру всю месячную зарплату. Об этом говорится в исследовании от OLX Недвижимость и OLX Работа.
Сколько лет нужно работать, чтобы купить 1-комнатную квартиру в Украине
► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости
Где самые доступные квартиры
Самыми доступными для покупки 1-комнатной квартиры являются города, близкие к линии фронта — цены на недвижимость здесь самые низкие по Украине.
Согласно аналитике, в Запорожье для накопления понадобится около 2 лет. Это самый маленький показатель при медианной стоимости в 661 тыс. грн. За 3 года удастся накопить в Херсоне (636 тыс. грн) и Николаеве (856 тыс. грн), за 4 года — в Харькове (1,1 млн грн) и Сумах (1 млн грн).
В ряде городов медианные цены более умеренные. Не менее 5 лет нужно откладывать всю месячную зарплату, чтобы приобрести квартиру в Днепре (1,4 млн грн), Кропивницком (1,3 млн грн), Чернигове (1,5 млн грн) и Хмельницком (1,8 млн грн), говорится в исследовании.
Читайте также: Земля или недвижимость: сравниваем условия, порог входа и доходность
Как отмечают аналитики, накапливать в течение 6 лет придется тем, кто хочет стать владельцем 1-комнатной квартиры в Ивано-Франковске (2,2 млн грн), Черкассах (2 млн грн), Полтаве (1,7 млн грн) и Одессе (2,2 млн грн).
В некоторых областных центрах для накопления медианной суммы покупки требуется ориентировочно 7 лет, а именно:
- Одесса (2,1 млн грн),
- Луцк (2,4 млн грн),
- Тернополь (2,4 млн грн),
- Ровно (2,5 млн грн),
- Житомир (2,1 млн грн),
- Винница (2,4 млн. грн).
Как говорится в аналитике, в четверку городов, где покупка 1-комнатной квартиры наименее доступна, вошли Черновцы (2,5 млн грн) и Львов (3,2 млн грн) — здесь понадобится не менее 8 лет для накопления.
Самыми дорогими есть Киев (3,4 млн грн) и Ужгород (3,3 млн грн): в этих городах нужно около 9 лет, чтобы отложить достаточно средств.
Комментарии - 3
а шо то за квартири за 50к бакссів? Голі стіни? чи вбита бабулями кімната.
Там ше 50к вкласти довести до пуття