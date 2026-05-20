Ценники на АЗС снова идут вверх: почем будем заправляться в ближайшее время

С конца апреля цены на отечественных АЗС начали снижаться, причем аналитики обещали «быстрое падение» и даже не исключали, что водители могут увидеть на заправках даже «старый ценник в 60 гривен за литр». Но, по данным «Минфина», за последние семь дней бензин А-95 плюс подорожал на 1,2 гривны, «обычный» — почти на гривну, а дизельное топливо прибавило в цене порядка 50 копеек на литре.

Как заявил учредитель группы компаний «Прайм» Дмитрий Леушкин, бензин и дальше продолжит дорожать, а дизель, который пока дешевеет, вернется к росту примерно через неделю. Главная причина — «нервозность на нефтерынке».

«Минфин» разбирался, что происходит на топливном рынке, и к каким ценам стоит готовиться украинским водителям.

Читайте также: Может ли война в Иране похоронить нефтедоллар?

Скидки отменяются? — что происходит с нефтяными ценами сейчас

8 мая руководитель консалтинговой компании «А-95» Сергей Куюн написал на своей странице в Фейсбуке: подорожание отменяется, и цены будут падать. В тот же день сети ОККО и WOG опустили ценники сразу на 2 гривны за литр, «Укрнафта» — на одну гривну. «Думаю, дальше будет больше», — заявил Куюн.

С 9 мая начались отгрузки дизеля по оптовым ценам — 74 гривны за литр, что гарантировало рознице прайсы 80−82 гривны на ближайшие 7−10 дней (против зафиксированных на тот момент 89 гривен). Среди причин «распродажи» Куюн назвал разворот мирового рынка, в частности, проседание нефтяных котировок.

«Падать (цены на АЗС — ред.) будут настолько быстро, насколько позволит ситуация. Все мечтают вернуться к старым ценам — до 60 гривен за литр, а лучше — ниже, потому что люди тогда покупают больше», — отмечал Куюн.

Но уже по состоянию на 8 мая на ценовых графиках по нефти появились «синие точки», которые пошли вверх. «Это настроения рынка на будущее. Рост небольшой, но он есть. Поэтому, возможно, прогнозы снова придется менять», — добавил Куюн.

Что происходит с нефтью сейчас? — По состоянию на 19 мая котировки упали на 2%, после того, как президент США Дональд Трамп заявил, что приостановил запланированное нападение на Иран, чтобы не срывать переговоры о прекращении войны на Ближнем Востоке.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставками на июль упали на $1,88, или 1,68%, — до $110,22 за баррель. Так биржи отреагировали на заявления Трампа, что «существует очень хороший шанс достижения соглашения между США и Ираном».

Но аналитики считают, что неопределенность на нефтерынке сохраняется.

«Хотя сигнал Трампа несколько ослабил непосредственное давление, фундаментальные риски остаются. Рынок сейчас следит: комментарии Трампа — это настоящее смещение к деэскалации или только тактическая пауза», — заявил главный рыночный аналитик КСМ Trade Тим Вотерер. Он также добавил, что-то, как Иран реагирует на последние события, и что на самом деле происходит с движением танкеров через Ормузский пролив, являются ключевыми факторами дальнейших изменений цен на нефть.

Отметим, что, по данным Министерства энергетики США, на прошлой неделе из стратегического нефтяного резерва изъяли рекордные 9,9 млн баррелей, что сократило запасы примерно до 374 млн баррелей — это самый низкий показатель с июля 2024 года.

Ранее звучали прогнозы, что нефть, при ухудшении ситуации на Ближнем Востоке, может подорожать до $150 за баррель. Руководитель специальных проектов НТЦ «Психея» Геннадий Рябцев говорит, что на данный момент развитие событий по такому сценарию выглядит маловероятным.

«Нынешние 110 долларов за баррель — это уже критический уровень. Если котировки поднимутся выше, может резко обвалится потребление нефти, которого правительства многих стран и так уже добиваются. Это невыгодно основным экспортерам, поэтому ценники на нефть будут пытаться держать хотя бы на текущем уровне», — пояснил «Минфину» Рябцев.

При этом он отметил, что неопределенность на нефтерынке сохранится до подписания мирного соглашения между США и Ираном. «Ее попытаются использовать спекулянты для раскачки рынка в нужную им сторону. Поэтому котировки могут то повышаться, то снова падать буквально на любых новостях с Ближнего Востока», — говорит Рябцев.

Он также отметил, что в ближайшее время не стоит ожидать ни серьезного падения, ни роста цен на нефтепродукты. «Прайсы будут держаться примерно на нынешнем уровне», — считает Рябцев.

Читайте также: Стоимость проезда в Киеве вырастет до 30 гривен: у Кличко анонсировали новые тарифы

Как меняется ситуация на украинских АЗС после снижение цен в начале мая

По данным компании «А-95», цены на бензин марки А-95 19 мая немного выросли и на опте (до 72,91 гривен за литр), и в рознице (до 74,62 гривен). По дизелю наблюдается рост оптовых цен (до 78,58 гривен), но розничные прайсы снизились (до 87,29 гривен).

По данным мониторинга «Минфина», на 19 мая бензин А-95 премиум в среднем по стране стоит в рознице 79,1 гривен за литр (что на 0,33% выше, чем днем ранее). Бензин марки А-95 подорожал на 0,47% — до 74,62 гривен за литр. Дизельное топливо упало в цене на 0,08% — до 87,29 гривен. Для сравнения: неделю назад премиальный бензин продавался на отечественных АЗС по 77,9 гривен, «обычный» — по 73,64 гривны, дизель — по 87,75 гривен.

То есть за последние семь дней бензин А-95 плюс подорожал на 1,2 гривны, «обычный» — почти на гривну, а дизельное топливо прибавило в цене порядка 50 копеек на литре.

Если сравнивать с концом апреля, то премиальный бензин сейчас стоит дороже на более чем три гривны, А-95 — в среднем на 2,2 гривны, а дизель подешевел на 1,1 гривну.

Рябцев говорит, что снижение средних цен на бензин в конце апреля-начале мая было связано, скорее, с изменением структуры предложения. «Сети стали продавать меньше „именных“ марок топлива, и больше „обычного“, более дешевого. Это сказалось на средних ценовых показателях по рынку. Также, как видно из данных „Минфина“, сократилась разница в стоимости премиального и „обычного“ бензина», — отметил Рябцев.

Он также добавил, что на снижение цен повлияли рекомендации АМКУ. Но эффект оказался кратковременным, так как руководитель Антимонопольного комитета, выступая в Раде, заявил, что ведомство не нашло серьезных нарушений в работе сетей.

«То есть получается, что и рекомендации по снижению ценников особо не нужно выполнять», — говорит Рябцев.

Он считает, что в ближайшее время топливо на украинских АЗС будет оставаться «стабильно дорогим», без особых скачков в сторону снижения или повышения цен.

В то же время учредитель группы компаний «Прайм» Дмитрий Леушкин в комментариях «Минфину» заявил, что бензин пока только растет в цене, а дизель будет дорожать примерно через неделю. Но каким именно будет подорожание эксперт не уточнил. Его коллеги допускают, что речь идет о повышении цен примерно на гривну на литре.

Вместе с тем водителям обещают больше компенсаций по программе кешбэка от государства.

Министр экономики Алексей Соболев заявил, что программой топливного кешбэка воспользуются 2,1−2,62 млн украинцев. На этапе старта программы к ней ежедневно присоединялось до 100 тысяч новых пользователей, сейчас — до 1 тысячи. По словам Соболева, программой пользуются в основном владельцы массовых и недорогих авто. «На 91% — это массовые авто, типа Ford Focus, Renault Megane, Daewoo, или авто старше 10 лет», — пояснил Соболев.