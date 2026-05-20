ГНС взялась за проверки использования торговцами РРО: знакомимся с результатами

Более 10 тысяч фактических проверок и почти 160 млн грн поступлений в бюджет — таковы результаты работы ГНС по детенизации расчетов во всех сферах деятельности плательщиков с начала 2026 года. Контрольные мероприятия охватили различные сферы бизнеса — от АЗС и торговли автомобилями до интернет-магазинов и сферы услуг, говорится в сообщении службы.

Каковы основные нарушения

Основные нарушения связаны с неиспользованием РРО/ПРРО, сокрытием наличной выручки, отсутствием учета товаров и использованием неоформленного труда.

Топливо: наличные расчеты без РРО и занижение выручки

В Запорожье во время проверки АЗС налоговики установили, что продажа топлива осуществлялась за наличные без применения РРО/ПРРО.

Также зафиксировано сокрытие части наличной выручки и нарушение порядка учета топлива по месту реализации. В фискальных чеках отсутствовали коды товаров согласно УКТ ВЭД, что является обязательным элементом идентификации продукции.

По результатам анализа установлено занижение объемов выручки в течение первого квартала 2026 года на фоне роста цен на топливо.

Ожидаемая сумма штрафных санкций — около 600 тыс. грн.

Стройматериалы: отсутствие кассовых аппаратов и теневая занятость

В Винницкой области во время проверки ФЛП, реализующего строительные материалы, выявлено отсутствие зарегистрированной кассовой техники. Расчетные документы покупателям не выдавались, что свидетельствует о проведении операций в обход официального учета.

Факт нарушения подтвержден в ходе контрольной закупки, а также по результатам анализа информации из СОД РРО. Отдельно установлено использование труда неоформленного работника, что имеет признаки нарушения трудового законодательства.

Начисленная сумма штрафа за продажу товаров без РРО — более 100 тыс. грн. Материалы по неоформленному работнику переданы в Гоструда.

Автомобили: схемы продажи без документов и непрозрачные расчеты

В Харьковской области во время проверки двух субъектов хозяйствования, занимающихся ввозом и продажей автомобилей из Европы, США и Украины, было осуществлено приобретение автомобилей Mazda 3 и Ford Focus.

Расчеты за продажу этих автомобилей проводились без применения РРО/ПРРО, а сами транспортные средства не были надлежащим образом отражены в учете.

За такие нарушения к физическим лицам-предпринимателям будут применены штрафные санкции на сумму около 1,5 млн грн.

Кроме того, во время проверки выявлены три работника, которые работали без официального оформления.

Во Львовской области во время фактической проверки субъекта хозяйствования, осуществляющего продажу транспортных средств, установлены нарушения ведения учета товарных запасов.

На площадке были размещены автомобили с ценниками, техническими характеристиками и информацией о продаже.

Однако владелец не предоставил документов, подтверждающих происхождение автомобилей, банковских выписок, платежных поручений и документов о движении средств.

Ожидаемые штрафы — почти 18 млн грн.

Техника Apple: отсутствие учета и документов о происхождении

В Днепропетровской области во время проверки интернет-магазина установлена продажа техники Apple и сопутствующих товаров без надлежащего товарного учета.

Во время проверки субъект хозяйствования не предоставил документов, подтверждающих происхождение товара, который он реализовывал.

Ожидаемые штрафные санкции превышают 1 млн грн.

Алкоголь: отсутствие акцизных марок и признаки контрафакта

В Днепропетровской области выявлена продажа алкогольных напитков без использования РРО/ПРРО и подтверждающих документов о происхождении товара. Также на алкогольных напитках отсутствовали акцизные марки установленного образца.

Для пресечения торговли продукцией с признаками контрафакта были привлечены сотрудники Национальной полиции, которые изъяли алкоголь и составили протокол об административном правонарушении.

Ожидаемая сумма штрафных санкций — около 140 тыс. грн.

Экопарк и бытовая техника: наличные расчеты без фискализации

В Киевской области во время проверки хозяйственных объектов на территории семейного экопарка (страусиной фермы) установлены факты оказания услуг и реализации товаров за наличные без выдачи расчетных документов.

Операции не были проведены через РРО/ПРРО, что привело к отсутствию их отражения в официальном учете. Ожидаемые штрафы составляют около 350 тыс. грн.

В Черкасской области во время проверки предпринимателя, который продавал технически сложные бытовые товары, выявлена реализация продукции, которая не была отражена в учете товарных запасов.

Предпринимателю грозит более 1 млн грн штрафных санкций.