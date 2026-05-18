Главное за понедельник: рост стоимости проезда в Киеве и каким будет курс доллара

Стоимость проезда в Киеве вырастет до 30 гривен: у Кличко анонсировали новые тарифы
В Киеве с 15 июля 2026 планируют увеличить тарифы на проезд в коммунальном общественном транспорте: разовая поездка будет стоить 30 грн. В КГГА рассказали, что экономически обоснованный тариф на 2026 год составляет 64,60 грн за поездку в метро и 44,14 грн в наземном коммунальном транспорте.
Государство готовит крупные аукционы: за каждый объект хотят получить до $100 млн.
Правительство ожидает, что летом активизируются приватизационные процессы, что позволит до конца года получить 13 млрд гривен. Об этом в интервью сообщил министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Алексей Соболев.
Наличный доллар может вырасти до 44,50 грн: прогноз на неделю
Валютный рынок остается в межсезонье, однако на этой неделе на него все больше влияет налоговый период и выплата зарплат. Это может усилить предложение валюты на межбанке и поддержать относительную стабильность гривны. Об этом пишет финансовый аналитик Андрей Шевчишин.
Процентные доходы остаются ключевым источником заработка банков: кто и на чем зарабатывает
Процентные доходы остаются ключевым источником заработка украинских банков: на них приходится 72,3% всех доходов банковского сектора. В то же время, структура этих доходов показывает, что банки зарабатывают не только на кредитовании, а в значительной степени — на операциях с ценными бумагами.
Пикачу на миллионы: как детская игрушка превратилась в актив, дороже золота
За последние два десятилетия редкие карты Pokémon подорожали более чем на 3000%, а самые ценные экземпляры продают за миллионы долларов на престижных аукционах. Когда родители покупали детям бустеры ради игры и случайного Пикача или Чармандера внутри. Теперь о тех же картах все чаще говорят как об активах для инвестиционного портфеля. Но действительно ли карты Pokémon могут быть прибыльным активом? И возможно ли инвестировать в них, живя в Украине?
Встреча Трампа и Си в Китае: какие сигналы получили рынки и как отреагируют доллар и евро
На этой неделе мир «постигает разумом» результаты встречи первых лиц США и Китая. И хотя прорыва в решении ключевых вопросов между двумя супердержавами не произошло, рынки получили определенные сигналы, которые, конечно же, отразятся на валютных и товарных котировках. Расскажу об этом подробнее.
