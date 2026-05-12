Индийские банки возобновили импорт золота и серебра после паузы, длившейся больше месяца, сообщает Reuters со ссылкой на источники в торговых и правительственных структурах страны.

Почему приостанавливали

Причиной приостановки стала задержка публикации списка организаций, имеющих право импортировать драгоценные металлы, а также отсутствие отдельного распоряжения таможни об освобождении банков от трехпроцентного налога. Спустя больше месяца приостановки импорта банки решили отказаться от ожидания льгот и начали оформлять поставки с уплатой налога.

Возобновление импорта может усилить давление на рупию и увеличить торговый дефицит страны.

На фоне ослабления национальной валюты премьер-министр Нарендра Моди призвал граждан на год отказаться от покупки золота ради сохранения валютных резервов.

Спрос на золото в стране остается слабым: несмотря на рост налоговой нагрузки, индийские дилеры вынуждены продавать металл со скидками.

Напомним

Ранее «Минфин» сообщал, что индийский фондовый рынок потерял 4 трлн рупий ($42,4 млрд) после выступления премьер-министра Моди, в котором он призвал граждан прекратить покупать золото, избегать поездок за границу и сократить потребление топлива, чтобы сохранить валютные резервы.

