Импорт золота в Индию в апреле упал почти до минимума за 30 лет

Импорт золота в Индию в апреле может снизиться почти до минимального уровня за последние 30 лет — примерно до 15 тонн. Как сообщает Reuters со ссылкой на источники в отрасли и правительстве, причиной этому стали неожиданные налоговые требования, предъявленные банкам.

Что происходит

Банки, на которые приходится основная часть импорта рафинированного золота в страну, приостановили поставки после того, как индийская таможня начала требовать уплату интегрированного налога на товары и услуги (IGST) в размере 3%. Об этом агентству рассказал секретарь India Bullion and Jewellers Association Сурендра Мехта.

Когда в 2017 году Индия ввела IGST, банки-импортеры золота были освобождены от уплаты этого налога. Нынешние претензии со стороны налоговых органов связаны с задержкой выхода официального правительственного распоряжения, которое разрешает банкам ввозить слитки.

«В этом месяце банки не оформляли золото на таможне. Небольшой объем прошел через India International Bullion Exchange (IIBX) (специализированную международную биржу драгоценных металлов, через которую Индия организует импорт и торговлю золотом и другими металлами — FM)», — сообщил на условиях анонимности представитель правительства. Налоговые органы Индии на запрос Reuters не ответили.

30-летний антирекорд

Индия — второй по величине потребитель золота в мире. В апреле 2025 года страна импортировала 35 тонн металла, а в финансовом году 2025−2026 (по март) среднемесячный импорт составлял около 60 тонн, напоминает агентство.

Показатель в 15 тонн за апрель — самый низкий для этого месяца примерно за три десятилетия, если не считать 2020 год, когда из-за пандемии COVID-19 ювелирные магазины были закрыты. По словам источников, это может оказать давление на мировые цены на золото.

По оценкам банковских дилеров, в апреле Индия потратила на импорт золота около $1,3 млрд — значительно ниже среднемесячного уровня в $6 млрд в прошлом финансовом году. И это несмотря на Акшая Тритья — один из главных золотых праздников в Индии, который в этом году пришелся на 19 апреля. По традиции в этот день принято покупать золото как символ процветания. По значимости для рынка он уступает только Дхантерасу.

«Банки завезли золото в расчете на спрос в период Акшая Тритья, но теперь оно лежит на складах», — рассказал дилер по драгоценным металлам одного из частных банков в Мумбаи. По его словам, в хранилищах сейчас находится около 8 тонн металла. Оформить эти поставки банки смогут только после того, как таможня разрешит импорт без требования уплаты GST.

Осознанная мера

По мнению источников, налоговые претензии, а также предшествующая задержка с разрешением на импорт слитков могут быть осознанной мерой для правительства. Смысл ее заключается в сдерживания ввоза золота, сокращении торгового дефицита и поддержке рупии, которая в этом году входит в число наиболее слабых валют Азии.

По данным Reuters, пострадал и импорт так называемого золотого доре — полуочищенного сплава, из которого в стране производят слитки. Колкатский аффинажер Харшад Аджмера сообщил, что власти задерживают или отклоняют новые заявки на импортные лицензии, из-за чего переработчики оказались в сложной ситуации. Ювелиры, лишившиеся привычного источника поставок, начали закупать золото через IIBX, однако объемы пока невелики, отметила Чанда Венкатеш, управляющий директор компании CapsGold из Хайдарабада.