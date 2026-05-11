11 мая 2026, 10:24 Читати українською

Премьер Индии призвал граждан экономить топливо, меньше покупать золото и реже ездить за границу

Премьер-министр Индии Нарендра Моди призвал граждан экономить топливо, меньше покупать золото и реже выезжать за границу. Об этом сообщает Bloomberg.

К чему призывает Моди

«Настало время использовать бензин, дизельное топливо и газ с большой осторожностью», — сказал Моди в воскресенье во время открытия проектов в Хайдарабаде на юге Индии.

«Мы должны приложить усилия, чтобы использовать только столько, сколько необходимо для экономии иностранной валюты и уменьшения негативных последствий военных кризисов».

Потери Индии

Южноазиатская страна, третий по величине импортер нефти в мире, пострадала больше всего, поскольку курс рупии упал до нового рекордно низкого уровня за последние недели. По данным центрального банка, рост цен на сырую нефть на 10% сокращает экономический рост на 15 базисных пунктов и повышает инфляцию на 30 базисных пунктов.

Призыв Моди прозвучал на фоне углубления энергетического кризиса, вызванного длительной нестабильностью на Ближнем Востоке, которая нарушила судоходные маршруты и усилила опасения относительно мировых поставок сырой нефти.

Также он посоветовал работать удаленно, как во время Covid-19, чтобы сократить расход бензина и газа и сохранить валюту в стране.

Он также предложил фермерам вдвое сократить использование химических удобрений. «Если мы внесем небольшие изменения в течение года, мы сможем сэкономить значительную сумму иностранной валюты», — добавил он.

По состоянию на 1 мая запасы доллара Индии упали до самого низкого уровня за более чем месяц, поскольку цены на золото пережили недельное падение. По состоянию на 1 мая валютные резервы составляли 690,7 миллиарда долларов, что покрывает примерно 10−11 месяцев импорта.

Падение рупии

В понедельник индийская рупия упала сильнее всего за более чем неделю, снизившись на 0,5% до 94,9438 за доллар. Акции также упали, индекс NSE Nifty 50 снизился на 1%, что сделало его одним из худших основных рынков Азии. Производители ювелирных изделий пострадали больше всего, акции Titan Co. упали на целых 6,4%.

Как сообщало в прошлом месяце Bloomberg News, правительство сейчас опирается на свой план действий в связи с Covid, чтобы смягчить последствия для предприятий и потребителей, пострадавших от дефицита газа и стремительного роста счетов за нефть.

Индия является вторым по величине рынком слитков в мире после Китая, с годовым импортом около 700 метрических тонн. Золото также составляет наибольшую долю импорта Индии после нефти.

Роман Мирончук
