$42,4 млрд моментально потерял фондовый рынок Индии: что так напугало инвесторов

Индийский фондовый рынок потерял 4 трлн рупий ($42,4 млрд) после выступления премьер-министра Моди, в котором он призвал граждан прекратить покупать золото, избегать поездок за границу и сократить потребление топлива, чтобы сохранить валютные резервы, пишет Bloomberg.

Выступление Моди

«Настало время использовать бензин, дизельное топливо и газ с большой осторожностью», — сказал Моди в воскресенье во время открытия проектов в Хайдарабаде на юге Индии.

«Мы должны приложить усилия, чтобы использовать только столько, сколько необходимо для экономии иностранной валюты и уменьшения негативных последствий военных кризисов».