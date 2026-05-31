США окончательно отказываются от цифрового доллара: позиция администрации Трампа

Администрация США официально отказывается от идеи цифровой валюты центрального банка. Об этом заявил министр финансов Скотт Бессент, который в очередной раз подтвердил жесткую позицию Белого дома по CBDC.

► Читайтестраницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Позиция администрации

По словам чиновника, цифровой доллар может стать инструментом контроля над гражданами. Поэтому команда Дональда Трампа больше не рассматривает такой вариант для финансовой системы страны.

«Нынешняя администрация четко заявила, что цифровой валюты центрального банка не будет. Она стала бы первым шагом к слежке», — подчеркнул Бессент.

В США же делают ставку на частные долларовые стейблкоины. Еще после указа Трампа в январе 2025 года власти взяли курс на поддержку криптопроектов, связанных с цифровыми активами частного сектора.

Параллельно Минфин продвигает новые правила для крипторинки. Бессент призвал Конгресс быстрее принять CLARITY Act, предупредив, что из-за неопределенного регулирования США уже теряют капитал и разработчиков в пользу Сингапура и Абу-Даби.

Ранее администрация Трампа также поддержала GENIUS Act — закон, установивший правила для рынка стейблкоинов и ставший одним из первых масштабных крипторегуляторных документов в США.