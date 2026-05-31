Топ самых дорогих брендов мира: кто возглавил рейтинг Brand Finance

США, Китай и Германия сохранили за собой статус самых дорогих брендов в мире. Об этом свидетельствуют результаты нового ежегодного исследования, проведенного международной аналитической компанией Brand Finance. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

Кто лидирует

Компания оценила стоимость бренда США почти в $34,72 трлн, что на 7% ниже прошлогоднего уровня. Оценка включает самые разные показатели, в частности ВВП, инвестиционную и туристическую привлекательность, политику и торговые правила, социальные аспекты и т. д.

В то же время, стоимость бренда КНР выросла на 7% (до $22,02 трлн), что привело к сокращению отставания от первого места.

Третью строчку с большим отставанием занимает Германия (-8%, до $4,61 трлн), четвертую — Великобритания (-5%, до $4,23 трлн).

На пятую позицию вышла Франция (-7%, до $3,63 трлн), оттеснив на шестую строчку Японию (-14%, до $3,62 трлн). Канада (-12%, до $2,41 трлн) переместилась на седьмое место с восьмого прошлого года, Италия (-4%, до $2,3 трлн) — на восьмое с девятого, Испания (-4%, до $2,12 трлн) — на девятое из десятого.

На десятое место с седьмой упала Индия (-30%, до $1,94 трлн).

Совокупная стоимость брендов стран G7 за год упала на $4,5 трлн из-за геополитической напряженности, тарифов и экономической неопределенности.

Согласно исследованию Brand Finance, россия, стоимость бренда которой снизилась на 11%, переместилась на 25-е место с 23-го в прошлом году, Казахстан (-26%) — на 45-е с 43-го места, Узбекистан — на 53-е с 55-го места, Азербайджан — на 72-е с, с 88-го места, Туркменистан — на 87-е с 80-го места, Грузия — на 91-е с 97-го места, Армения — на 105-е из 103-го места, Кыргызстан — на 120-е из 127-го места. Таджикистан остался на 136-й позиции.

Среди стран топ-100 существенно упал в рейтинге Египет — до 51-й строчки с 35-й годом ранее, Иран — до 63-й с 50-й строчки, Кения — до 90-й с 70-й строчки, Ангола — до 94-й с 76-й строчки. Тем временем Коста-Рика взлетела на 70-ю позицию с 81-й, Демократическая Республика Конго — до 72-й из 87-й, Исландия — до 80-й из 90-й.

Всего в рейтинге отмечено 192 государства. Общая стоимость брендов этих стран за прошлый год сократилась на 6%.